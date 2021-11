Un passo alla volta e quando le iniziative vengono condivise da cittadini, operatori economici diventano progetto sul quale investire ogni anno, perchè crea bellezza, cultura dell’arredo urbano e fa camminare l’economia. L’iniziativa tutta privata, ma recepita dal Comune di Matera, nel solco dell’anglicismo” ”Be right Christmas” che traduciamo in ”Natale Luminoso” , può costituire uno dei perni di un programma natalizio che può contare sulla tradizione del presepe vivente e di una serie di attività, come quella giunta alla seconda edizione, che può far splendere di luce propria la manifestazione fino a dopo l’Epifania. E cosi Balconi e giardini privati, attività produttive , strutture ricettive e sale ricevimenti che ,durante il periodo natalizio risplenderanno di luci e installazioni luminose, potranno partecipare al concorso a premi “Be-right Christmas” , promosso dalla società Be Sound in collaborazione con l’Accademia della Luce di Matera e l’apporto dell’Amministrazione comunale. Il concorso , presentato da Carlo Iuorno per Be Sound, Emanuele Frascella per l’Accademia della Luce di Matera e dell’assessore alla cultura del Comune di Matera Tiziana D’Oppido, si prefigge di stimolare la creatività dei cittadini e degli operatori economici che rispetteranno parametri come sicurezza, risparmio energetico, armonia, creando una atmosfera particolare di luci durante il periodo natalizio. Sono previsti premi in danaro, da spendere per l’acquisto di materiali e impianti natalizi, ai primi tre classificati delle tre categorie in concorso e un premio speciale per il concorso che attivato dal 20 dicembre 2021 sulla pagina facebook “BeRight Christmas”. Le domande di partecipazione, da effettuare sul sito web www.berightchristmas.it , vanno presentate entro il 19 dicembre. Dal 20 al 9 gennaio 2022 una commissione valutare le migliori installazioni. Le premiazioni saranno effettuate in data da stabilire nel corso di una cerimonia presso il cinema ” Guerrieri”. Gli organizzatori hanno previsto un punto informativo per il 3 e 4 dicembre in piazza Vittorio Veneto per informare e aiutare i cittadini nella partecipazione al concorso via social. Un gap che va superato formando e informando la gente con pazienza e competenza.



IL COMUNICATO STAMPA

Presentato questa mattina nella sala Mandela del Comune di Matera Si chiama “BeRight Christmas” il concorso di illuminazione natalizia per la città di Matera organizzato da Be Sound in collaborazione con l’Accademia della Luce di Matera. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa al Comune di Matera con la partecipazione di Carlo Iuorno per Be Sound, Emanuele Frascella per l’Accademia della Luce di Matera e dell’assessore alla cultura del Comune di Matera Tiziana D’Oppido.

Le iscrizioni al concorso sono aperte online dal 22 novembre 2021 al 19 dicembre 2021 sul sito www.berightchristmas.it

Il concorso è aperto dal 20 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

L’evento di premiazione è in programma nel mese di gennaio 2022.

“BeRight Christmas” ha come obiettivo la realizzazione di installazioni luminose e creative per donare all’intera Città di Matera un’atmosfera unica, mediante un concorso a premi con tre categorie di partecipanti: abitazioni private, pubblici esercizi, strutture ricettive/sale ricevimenti.

Dopo il successo dell’iniziativa “Balconi di Luce” nel 2016, questo nuovo concorso d’illuminazione a tema natalizio vuole dar vita ad un percorso creativo da consolidare negli anni, con progetti diffusi in tutta la città, da realizzarsi coinvolgendo direttamente i cittadini nella creazione di elementi luminosi, progetti, idee inerenti la cultura della luce.

Ideatore dell’iniziativa è Carlo Iuorno, titolare dell’impresa Be Sound e membro fondatore dell’Accademia della Luce di Matera, partner scientifico dell’evento.

Il progetto “Be-right Christmas” ha un carattere molto innovativo perché coniuga installazioni creative private realizzate dai cittadini e da attività commerciali, coinvolgendo in pratica tutto il tessuto urbano cittadino.

Il concorso ha come obiettivo quello di stimolare la creatività insita in ciascun essere umano, ma anche tentare di dare una visibilità più armoniosa ed illuminotecnicamente attrattiva delle installazioni oggetto del concorso.

L’auspicio personale dell’ideatore è che Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, possa dotarsi di un piano d’illuminazione urbana coerente per tutta la città, soprattutto nei Sassi di Matera. Parallelamente si auspica un’intensa azione culturale nei confronti della cittadinanza riguardante la cultura della luce in ogni sua forma ed espressione.

Sono previsti i premi ai primi tre classificati delle tre categorie in concorso e un premio speciale per il concorso che attivato dal 20 dicembre 2021 sulla pagina facebook “BeRight Christmas”.

Partner dell’iniziativa:

Comune di Matera (partner sostenitore e patrocinio)

Be Sound (Main Sponsor)

Accademia della Luce Matera (Partner scientifico)

Opera Luce Matera (Partner)

SassiLive (media partner)

Il Concorso

Obiettivi

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini all’uso creativo della luce per creare suggestione e/o per mettere in luce qualcosa in modo creativo ed a tema natalizio; nello specifico gli obiettivi del concorso sono:

• valorizzare il tessuto urbano della città;

• promuovere l’utilizzo intelligente della luce, come forma artistica;

• promuovere l’utilizzo di fonti di luce a risparmio energetico e non inquinanti (es. Led)

• promuovere il riciclo e riuso mediante forme di allestimento creativo.

• accrescere l’interesse verso il mondo dell’illuminotecnica artistica e scenografica.

Destinatari

Al concorso possono partecipare tutti gli abitanti della Città di Matera, in forma individuale o per gruppi di individui per le categorie: Abitazioni Private, Pubblici Esercizi, Strutture Ricettive/Ricevimenti.

Giuria

La giuria sarà composta da:

1 Incaricato del Comune di Matera (Assessore alla Cultura)

1 Architetto

1 Giornalista

1 Componente dell’Accademia della Luce di Matera

1 Lighting designer

1 Artista/Artigiano