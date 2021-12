Se vi piace divorare chilometri sulle due ruote, ma su percorsi alternativi, e sulla cresta dell’ H…onda anche a Natale, come hanno fatto i patiti dell’entro fuoristrada della casa giapponese e allora mettetevi scomodi ( beh, qualche sobbalzo ci sta)e preparatevi a ripercorrere il circuito di Natale con Giovanni Martemucci ( Martemix) e gli altri. E sì perchè il nostro centauro sulla moto ci trascorre buona parte della giornata all’insegna del ” mo’ mi faccio un giro” per lavorare o per divertirsi. Naturalmente casco e distanze da sicurezza da rispettare . E ,se la giornata come quella di Natale ( ma senza la berretta rossa e bianca del vecchio Santa Klaus) è piena di sole, il divertimento è assicurato con un sogno nel cassetto. Si attendono notizie dalla Casa madre per ospitare un corso da enduro nella Città dei Sassi. Sosteniamo la candidatura. Matera è anche motori, come la M… del suo nome che innesca il rombo di tanti appassionati di diverse generazioni che in sella continuano ad andarci su mezzi italiani e stranieri. Pubblicità assicurata e poi da noi, grazie ai tour quasi ventennali di Costa Crociere, i giapponesi sono di casa.



Comunicato stampa

GIRO NATALIZIO PER IL MOTO CLUB “X-ADV BASILICATA”

Giro natalizio nell’hinterland di Matera per il gruppo di motociclisti aderenti ad “X-Adv Basilicata” il moto club che riunisce i possessori dell’entrofuoristrada Honda. Alla vigilia di Natale i membri del sodalizio lucano si sono dati appuntamento per il tradizionale Christmas Ride su fango. Una decina di partecipanti hanno effettuato in mattinata un tour fuoristrada percorrendo i sentieri sterrati intorno alla diga di San Giuliano con sosta alla Masseria Lamacchia, che si affaccia direttamente sul lago, per il tradizionale aperitivo e lo scambio auguri.

Il ritorno è stato caratterizzato da un percorso fuoristrada leggermente più impegnativo con passaggi specialistici, guadi e sentieri di breccia che hanno permesso ai partecipanti di prodursi in scenografiche intraversate con l’X-Adv.

Lasciati i percorsi sterrati il gruppo ha imboccato la Strada Statale 7 per mettere alla prova le doti stradali del mezzo. Le curve che dall’uscita “Matera Sud” portano in città hanno rappresentato l’occasione per testare tenuta e versatilità della bicilindrica 750 giapponese.

Per la stagione 2022 il club “X-Adv Basilicata” sta organizzando un programma di escursioni domenicali con le bicilindriche Honda propria sulle colline materane e lucane, su percorsi autorizzati e in regola con le leggi forestali.

L’obiettivo del club lucano è quello di coinvolgere la “True Adventure Offroad Academy” di Honda Italia per ospitare a Matera un corso multilivello di enduro per i possessori di Xadv 750 e Africa Twin 1000 che si svolge nell’arco di un weekend.

Matera, 26 dicembre 2021