E che la Madonna della Bruna ci porti il nuovo Vescovo, con l’imprimatur di Papa Leone XIV

E’ l’auspicio che abbiamo sentito risuonare nell’auditorium ‘’Raffaele Gervasio’’ nel corso della cerimonia per la presentazione dei ‘’Grandiosi festeggiamenti in onore della Patrona di Matera ‘’ Maria Santissima della Bruna’’. Sarà un 2 luglio con l’assenza del nuovo Pastore, compensato dalla presenza di Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, trasferito dopo l’esperienza di Matera nella diocesi di Cesena- Sarsina, che presenzierà alla cerimonia per la consegna delle nuove corone e in una, quella della Madonna, brillerà l’anello donato dal Arcivescovo per sostenere quel progetto. Con lui altri vescovi ‘’materani’’ come Biagio Colajanni, che regge la diocesi di Campobasso -Bajano, Rocco Pennacchio a Fermo, Monsignor Salvatore Ligorio già Vescovo di Matera e Potenza e di Potenza- Marsico e Muro Lucano Davide Carbonaro. Dopo la festa, ma i miracoli sono possibili anche per il 2 luglio, dovrebbe venir fuori il nome del nuovo Pastore. Di fresca nomina o proveniente da altra Diocesi? Sarà un incarico impegnativo visto che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) reggere Matera-Irsina e Tricarico. Vedremo nel frattempo attenzione alla Festa, particolarmente importante, perché ricade nell’anno del Giubileo.



Fede, tradizione, innovazione ( con una forte impronta social) e un impegno continuo nell’accrescere le attività di valorizzazione per la festa del 2 luglio in onore della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. Ed è’ quanto ha assicurato il presidente dell’Associazione, che cura l’organizzazione della festa, Bruno Caiella aprendo la cerimonia inaugurale della 636^ edizione dei festeggiamenti, nel corso della quale ha ricordato quanto si sta facendo per l’inserimento dell’evento secolare tra i beni immateriali tutelati dall’Unesco. Il programma di quest’anno, caratterizzato per la prima volta dalla presentazione presso la Camera dei Deputati, presenta due interessanti appuntamenti fortemente identitari. Riguardano la inaugurazione il 17 giugno, presso la fabbrica del carro, della mostra ”Amicta” sugli abiti storici della Madonna della Bruna, e tra questi l’abito del Giubileo realizzato dallo stilista Michele Miglionico. L’altro è previsto il 2 luglio in cattedrale con la consegna delle nuove corone in oro per la Protettrice e il Bambinello, finanziate con la devozione popolare. Confermati gli appuntamenti della Festa con la visita il 23 giugno al carro trionfale,realizzato dall’artista materana Francesca Cascione, sul tema evangelico ” Mio Signore e Mio Dio, Tu mia speranza” e del programma del 2 luglio con la processione del mattino ”detta dei pastori”, di quelle di mezzogiorno dalla Cattedrale al rione Piccianello e di quella serale sul carro trionfale di cartapesta, scortato dai cavalieri in costume, fino in cattedrale. Qui, dopo i tradizionali ”tre giri”, e con il ritorno della Patrona nel Duomo,il manufatto raggiungerà piazza Vittorio Veneto per l’assalto e lo ”strappo” con i cimeli di cartapesta da conservare.



COMUNICATO STAMPA

Matera apre la Festa della Bruna 2025

Un viaggio intenso fra immagini e parole

Dopo l’anteprima nazionale a Roma, nella prestigiosa Sala Stampa della Camera dei Deputati, la città di Matera ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti per la sua ricorrenza più sentita. La cerimonia di apertura della 636ª edizione della Festa della Bruna si è tenuta questa mattina, sabato 14 giugno, alle ore 11.00, all’Auditorium Raffaele Gervasio, sancendo l’inizio di un periodo intenso di appuntamenti all’insegna della devozione, della cultura e dello spettacolo, che culmineranno il 2 luglio con lo “strazzo” del Carro Trionfale.

Un’apertura carica di significato

Ad aprire l’incontro, condotto da Matteo Marchitelli ed Enzo Fabbrizio del Comitato organizzatore, è stato un minuto di silenzio chiesto per ricordare la tragica scomparsa del brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie. Proprio l’emozione, accanto a Fede, Speranza e Festa, sono stati i temi centrali dell’evento, costruito in un percorso intenso di immagini e parole dedicato alla Festa della Bruna.

La Festa verso l’UNESCO, con il sostegno delle istituzioni

A testimoniare l’unità e il coinvolgimento di tutte le realtà civili e religiose del territorio, sono intervenuti i rappresentanti di Regione, Provincia, APT Basilicata, Ente Parco della Murgia Materana e Arcidiocesi. Un sostegno corale che punta a un traguardo ambizioso ma possibile: il riconoscimento della Festa della Bruna come Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

Il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, Bruno Caiella, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il percorso intrapreso: “Abbiamo portato la nostra festa alla Camera dei Deputati, cuore delle istituzioni italiane. Un risultato che premia il lavoro di anni, l’impegno della comunità e la forza di una tradizione che non è solo religiosa, ma profondamente culturale. Il riconoscimento Unesco non deve essere un punto d’arrivo, ma l’occasione per consolidare il valore educativo e identitario della Festa. Ci impegniamo perché la Bruna continui a essere un bene comune, da proteggere, promuovere e tramandare alle nuove generazioni, con il rispetto e la partecipazione che merita.”

Don Francesco Di Marzo, delegato per l’Arcidiocesi di Matera-Irsina, ha proposto un momento di riflessione spirituale sottolineando il valore della festa nella vita dei materani.

A seguire, la presentazione ufficiale del programma 2025, con una panoramica sul fitto calendario di eventi.

Le voci della città: identità, emozione, visione

Il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, alla sua prima uscita pubblica nel nuovo ruolo, ha condiviso un messaggio profondamente personale: “Per me la Bruna è mio padre, è emozione, ricordi, sentimenti. È il giorno più lungo, il più atteso dell’anno: il nostro Capodanno. La Festa rappresenta la nostra identità. La Bruna è di ciascun materano ma abbiamo il dovere e l’onore di regalarla al mondo. Lavoreremo insieme affinché riceva il riconoscimento Unesco che merita.”

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha ribadito quanto il valore della Festa superi i confini cittadini: “La Festa della Bruna è un’opportunità per tutto il territorio. Dopo 636 anni, continua a vivere grazie alla fede autentica dei materani. La candidatura Unesco è un passo naturale per una manifestazione che unisce sacro e popolare con un linguaggio universale.”

Anche l’APT Basilicata, per voce del Direttore generale Margherita Sarli, ha sottolineato l’importanza istituzionale della recente presentazione romana nel percorso di crescita avviato:

“Portare la Festa nella ‘Casa della Democrazia’ è stato un passaggio fondamentale. L’APT sostiene con convinzione il percorso verso l’Unesco. L’APT sostiene la Festa della Bruna ma è va ricordato che è soprattutto la Festa a valorizzare l’APT.”

Il Carro Trionfale e il racconto dell’edizione 2025

Tra i momenti più attesi, l’intervento dell’artista Francesca Cascione, incaricata della realizzazione del Carro Trionfale che ha svelato alcuni dettagli dell’opera ormai in via di completamento: “Il Carro sarà una grande barca, simbolo del nostro cammino nel mare tempestoso della vita. Cristo sarà il centro, l’àncora; Maria, la Stella del Mare. Il tema giubilare sarà interpretato con elementi nuovi, tra cui la presenza degli angeli.”

A sostegno del progetto, Mariano Iacovone, rappresentante degli Angeli del Carro, ha trasmesso entusiasmo e determinazione: “Siamo carichi, pronti a dare il massimo per una delle edizioni più sentite degli ultimi anni.”

Identità, creatività, tradizione

Non sono mancati gli interventi dedicati al patrimonio creativo che ruota attorno alla Festa. Le designer Alessia Mingione e Mariangela Consoli, creatrici del progetto “Madonna Design”, hanno presentato le magliette ufficiali e il merchandising 2025.

Molto sentito anche l’intervento del Presidente dell’Associazione Cavalieri della Bruna, Tonino Paolicelli che, assieme ad Angelo Raffaele Tataranni, ha ricordato il ruolo storico e simbolico dei cavalieri nella scorta alla Madonna, lanciando un appello al pubblico per garantire la sicurezza.

Lo staff degli Auriga ha ringraziato il Comitato per la fiducia ricevuta, confermando l’impegno per la buona riuscita della manifestazione.

Tra cultura, arte e sport: un programma per tutti

Nel corso della cerimonia, lo storico dell’arte Fabrizio Perrone ha presentato in anteprima la mostra “AMICTA”, dedicata agli abiti storici della Madonna della Bruna, con apertura al pubblico dal 18 giugno.

Presenti anche altri protagonisti del ricco calendario 2025: Nisia Martino, imprenditrice e main sponsor del progetto “Storia di donne”; Marco Pelosi, storico e vicedirettore del Museo Diocesano; Luciano Panettieri, promotore dell’evento sportivo con Pegasus Gym & Boxing Club.

A chiudere l’incontro, gli interventi di Angela Martino, presidente di Confesercenti e Assopanificatori, che ha annunciato la mostra sul pane tradizionale, e del prof. Luciano Cotrufo di Pielle Matera, promotore della storica iniziativa “Minibasket in piazza”.

La cerimonia del 14 giugno ha ufficialmente aperto il sipario sulla Festa della Bruna 2025: un intreccio vivo di spiritualità, cultura e partecipazione collettiva, che si rinnoverà fino al 2 luglio, giorno dello “strazzo”, culmine simbolico di un’identità che ogni anno si rigenera nel cuore di Matera.

IL PROGRAMMA 2025



LUNEDI 16 GIUGNO

Residenza Villa Anna

Località San Francesco – Matera

Ore 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera

MERCOLEDI 18 GIUGNO

Basilica Cattedrale

Ore 19.30

“U Cuòrr dë la Brinë”

Angelo Sarra, cultore del dialetto e delle tradizioni materane, spiega il tema del Carro Trionfale 2025 in vernacolo materano e ci racconta alcune tradizioni legate alla Festa del 2 Luglio

VENERDI 20 GIUGNO

Solennità di San Giovanni da Matera, protettore dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Preghiera del Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Donato dell’Osso, parroco della parrocchia “Maria Madre della Chiesa”

Ore 20:00

Peregrinatio della Sacra immagine di Maria SS. della Bruna dalla Basilica Cattedrale alla Parrocchia “Maria Madre della Chiesa”

Percorso in auto: piazza Duomo, via Duomo, piazza Sedile, via San Francesco d’Assisi, via del Corso, via R. Scotellaro, via Lucana, via XX Settembre, via Annunziatella, via Nazionale, viale dei Peuceti, via dei Messapi, via dei Dauni

Ore 20.30

Accoglienza della Sacra Immagine in via dei Dauni, a seguire processione, accoglienza in Chiesa e momento di preghiera

Inizio della processione a piedi, da via dei Dauni: via dei Messapi, via dei Bruzi, via dei Sanniti, viale dei Peuceti, via Lucrezio, via Gravina, via dei Dauni

SABATO 21 GIUGNO

Parrocchia Maria Madre della Chiesa

Ore 08.30

Celebrazione Santa Messa

Durante la giornata, sarà recitato il Rosario animato dai vari gruppi parrocchiali

Ore 19.00

Recita Santo Rosario Meditato

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa A seguire, adorazione comunitaria organizzata dal gruppo di preghiera “San Pio da Pietrelcina”

DOMENICA 22 GIUGNO

Parrocchia Maria Madre della Chiesa

Ore 08.00

Celebrazione Santa Messa

Ore 09.30

Breve processione a piedi da via dei Dauni verso la Residenza “Mons. Brancaccio”

Residenza Monsignor Brancaccio

Serra Rifusa – Matera

Ore 10.30

Celebrazione Santa Messa sul piazzale retrostante presieduta da don Angelo Gioia, Amministratore dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina

Al termine rientro della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna presso la Parrocchia “Maria Madre della Chiesa”

Parrocchia Maria Madre della Chiesa

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa

Al termine, processione a piedi dalla Parrocchia con il seguente percorso: via dei Dauni, via Gravina, via R. Leoncavallo, via Paganini, via N. Rota, sosta di preghiera presso la sede degli Angeli del Carro, via dei Dauni.

Rientro della Sacra Immagine in Cattedrale

Inizio percorso in macchina:

via dei Dauni, via dei Messapi, viale dei Peuceti, via Nazionale, via Annunziatella, via XX Settembre, via Lucana, via R. Scotellaro, via del Corso, via delle Beccherie, via Duomo, piazza Duomo

SOLENNE NOVENA

23 GIUGNO – 1 LUGLIO

Animazione liturgica della Novena: a cura della Polifonica “Cantori Materani”.

LUNEDI 23 GIUGNO

Ore 17.00

Piazza San Francesco d’Assisi

Giro per le vie cittadine del

Concerto Bandistico “Nunzio Vincenzo Paolicelli” Città di Matera

Direttore M° Giuseppe Galasso

Ore 18.00

Preghiera del Santo Rosario

Ore 18.30

Celebrazione Santa Messa

presieduta da don Angelo Gioia,

Amministratore dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina

Parrocchie: San Giuseppe Artigiano

Gruppi e movimenti:

Associazione Maria SS. della Bruna, Confraternita I Pastori della Bruna, Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna, Angeli del Carro, Pastori dell’Anima, Staff Auriga, Unitalsi, Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Al termine della celebrazione, Atto di Affidamento alla Madonna della Bruna dell’Associazione Maria SS. della Bruna,

della Confraternita I Pastori della Bruna, dell’Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna,

degli Angeli del Carro, dei Pastori dell’Anima, Staff Auriga

Ore 19.30

Processione, da Piazza San Francesco d’Assisi in Basilica Cattedrale, con la Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna,

presieduta da don Angelo Gioia, Amministratore dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, accompagnata dal Capitolo Cattedrale e dal Concerto Bandistico “Nunzio Vincenzo Paolicelli” Città di Matera Direttore M° Giuseppe

Intronizzazione della sacra immagine di Maria SS. della Bruna nella Basilica Cattedrale

Piazzetta del Carro Trionfale (Rione Piccianello)

Ore 21.00

Spettacolo pirotecnico

organizzato da Lighting designer Carlo Iuorno

Ore 21.30

Benedizione del Carro Trionfale

realizzato dall’artista Francesca Cascione

impartita da don Angelo Gioia

Amministratore dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina

A seguire, momento musicale dedicato alla Vergine Maria, dal titolo “Maria InCanto. L’anima mia magnifica il Signore” presentato dalla corale polifonica “Totus Tuus” diretto da Cettina Urga

Ore 22.30

Spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Pirotecnica Colangelo Fireworks” – Avigliano (PZ)

DAL 24 GIUGNO AL 1° LUGLIO

Piazzetta del Carro Trionfale (Rione Piccianello)



ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DEL CARRO TRIONFALE

Mattina ore 9.30 – 12.30;

Pomeriggio ore 17.30 – 22.00

MARTEDI 24 GIUGNO

Residenza Monsignor Brancaccio Serra Rifusa – Matera

Ore 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Preghiera del Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Rev. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo

Parrocchie: Santi Pietro e Paolo al Sasso Caveoso

Gruppi e movimenti: Milizia dell’Immacolata di San Massimiliano Kolbe, Movimento dei Focolari, Comunione e Liberazione

Ore 22.15

Buonanotte a Maria.

Piazzetta del Carro Trionfale

(Rione Piccianello)

Ore 19.30 – 20.30

“Storia di donne

Primo giorno dedicato all’ascolto di storie, al dialogo aperto con ospiti illustri e al confronto sui temi dell’uguaglianza e della parità di genere

promosso da Associazione Maria SS. della Bruna

in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates

MERCOLEDI 25 GIUGNO

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Preghiera del Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Rev. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo animata dalla corale del Cammino Neocatecumenale

Parrocchie: Maria SS. Addolorata, Sant’Agnese, San Paolo Apostolo, Santa Famiglia, San Pio X

Santuari: Santa Maria della Palomba

Gruppi e movimenti: Associazione “Figli in Cielo”, Ordine secolare Carmelitano, Centro Sportivo Italiano, CISOM Matera, Cammino Neocatecumenale, Scout Agesci Matera, Movimento Cristiano Lavoratori, Movimento di Spiritualità Vedovile “Speranza e Vita”, Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace

Ore 22.15

Buonanotte a Maria.

Piazzetta del Carro Trionfale

(Rione Piccianello)

Ore 19.30 – 20.30

“Storia di donne

Secondo giorno dedicato all’ascolto di storie, al dialogo aperto con ospiti illustri e al confronto sui temi dell’uguaglianza e della parità di genere

promosso da Associazione Maria SS. della Bruna

in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates

GIOVEDI 26 GIUGNO

Casa Circondariale di Matera

Ore 9.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Preghiera del Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Rev. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo

Parrocchie: Maria SS. Annunziata in Piccianello, Immacolata, San Vincenzo de’ Paoli, Sant’Antonio da Padova

Santuario: San Francesco da Paola

Gruppi e movimenti: Arciconfraternita di San Francesco da Paola, Terzo Ordine dei Minimi, Anspi, Rinnovamento nello Spirito, Terre di Luce, Residenza “Monsignor

Ore 22.15

Buonanotte a Maria.

Piazzetta del Carro Trionfale

(Rione Piccianello)

Ore 19.30 – 20.30

“Storia di donne

Terzo giorno dedicato all’ascolto di storie, al dialogo aperto con ospiti illustri e al confronto sui temi dell’uguaglianza e della parità di genere

promosso da Associazione Maria SS. della Bruna

in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates



VENERDI 27 GIUGNO

GIORNATA EUCARISTICA

Basilica Cattedrale

Ore 9.00

Celebrazione Eucaristica presieduta da don Angelo Gallitelli, parroco della Cattedrale, presso l’Altare della Madonna della Bruna ed esposizione eucaristica presso la Cappella del Santissimo.

Adorazione personale dalle 9.30 alle 19.00

Ore 19.00

Adorazione comunitaria presieduta da don Angelo Gioia, Amministratore dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, animata dalle Suore Riparatrici del Sacro Cuore

Ore 22.15

Buonanotte a Maria.

Piazzetta del Carro Trionfale

(Rione Piccianello)

Ore 19.30 – 20.30

“Storia di donne

Quarto giorno dedicato all’ascolto di storie, al dialogo aperto con ospiti illustri e al confronto sui temi dell’uguaglianza e della parità di genere

promosso da Associazione Maria SS. della Bruna

in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates

SABATO 28 GIUGNO

Ospedale Madonna delle Grazie

Ore 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Preghiera del Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Antonio Savone, parroco della Cattedrale “San Gerardo” in Potenza animata dai volontari dell’Associazione DISMA e da alcuni detenuti della Casa Circondariale in permesso premio

Parrocchie: Cristo Re

Gruppi e movimenti: Apostolato della Preghiera, Associazione “Amici della Grotta di Lourdes”, Ordine Francescano Secolare, Comunità terapeutica “Casa dei Giovani”, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Ente Nazionale Sordi, Guardie d’Onore del Cuore Eucaristico di Gesù

Ore 22.15

Buonanotte a Maria.

Piazzetta del Carro Trionfale

(Rione Piccianello)

Ore 19.30 – 20.30

“Storia di donne

Quinto giorno dedicato all’ascolto di storie, al dialogo aperto con ospiti illustri e al confronto sui temi dell’uguaglianza e della parità di genere

promosso da Associazione Maria SS. della Bruna

in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates

DOMENICA 29 GIUGNO

Piazza Giovanni XXIII Chiesa San Pio X

Ore 17.00

Raduno dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Preghiera del Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Antonio Savone, parroco della Cattedrale “San Gerardo” in Potenza

Parrocchie: Maria Madre della Chiesa, San Giacomo, San Rocco, Sant’Agostino, San Giovanni da Matera

Gruppi e movimenti: Caritas, Gruppo di Preghiera San Pio da Pietrelcina, Confraternita di Gesù Flagellato e Maria SS. Annunziata

Ore 22.15

Buonanotte a Maria.

Piazza Giovanni XXIII Chiesa San Pio X

Ore 20.10

Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna

Percorso: Piazza Giovanni XXIII, via Petrarca, via Parini, via Manzoni, via Nazionale, via Annunziatella, via XX Settembre, via Lucana, via Roma, via XX Settembre, via Annunziatella, via Nazionale, via Manzoni, via Parini, via Petrarca, piazza Giovanni XXIII

Piazzetta del Carro Trionfale

(Rione Piccianello)

Ore 18.30 – 19.30

“Storia di donne

Sesto giorno dedicato all’ascolto di storie, al dialogo aperto con ospiti illustri e al confronto sui temi dell’uguaglianza e della parità di genere

promosso da Associazione Maria SS. della Bruna

in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates

Piazza Vittorio Veneto

Ore 21.00

Cassa Armonica

Concerto musicale organizzato dall’Istituto comprensivo “G. Minozzi – N. Festa” diretto dal prof. Raffaele Esposto

Ore 21.00

Accensione delle luminarie Spettacolo di luci a ritmo di musica, a cura della premiata ditta “Luminarie De Filippo” – Mercato San Severino (SA)

In occasione dell’accensione delle luminarie, la “Miky&RoArtevents” propone, per le vie del centro storico, la seconda edizione di “Luminarie in movimento”: una suggestiva parata di artisti e trampolieri luminosi, per condurre il pubblico in un emozionante viaggio di luci

Le luminarie del centro storico saranno accese quotidianamente dalle ore 21.00 alle ore 01.00 dal 29 Giugno al 7 Luglio



LUNEDI 30 GIUGNO

Piazza San Francesco d’Assisi

Ore 16.30

Giornata diocesana dei bambini

Animazione e festa in attesa dell’accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino con i bambini accompagnati dalle famiglie

organizzata da Pastorale Giovanile Diocesana e Pastorale Familiare Diocesana

Ore 18.15

Accoglienza dell’effigie di Gesù Bambino e corteo festante verso la Basilica Cattedrale

Basilica Cattedrale

Ore 18.15

Preghiera del Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Angelo Gioia, Amministratore dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina

Predicatore: don Antonio Savone, parroco della Cattedrale “San Gerardo” in Potenza

La Santa Messa sarà animata dal coro di voci bianche “Joyful Children Choir” diretto da Cettina Urga

Gruppi e movimenti: Movimento Famiglia e Vita, Croce Rossa, Azione Cattolica, Serra Club

Atto di affidamento delle famiglie alla Madonna della Bruna

Ore 22.15

Buonanotte a Maria.

Piazzetta del Carro Trionfale

(Rione Piccianello)

Ore 19.30 – 20.30

“Storia di donne

Settimo giorno dedicato all’ascolto di storie, al dialogo aperto con ospiti illustri e al confronto sui temi dell’uguaglianza e della parità di genere

promosso da Associazione Maria SS. della Bruna

in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates

MARTEDI 1 LUGLIO

“Giorno della Città”

Ore 8.30 – 13.30

Giro per le vie cittadine della Concerto Bandistico Città di Conversano “G. Ligonzo” Direttore M° Angelo Schirinzi

Piazza Giovanni XXIII – Chiesa San Pio X

Ore 8.00

Raduno dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna.

Piazza San Francesco

Ore 8.45

Corteo da piazza San Francesco d’Assisi fino alla Casa Municipale.

Ore 9.30

Incontro del Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna con le Autorità Civili e Militari e con i Sindaci dei Comuni dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina.

Ore 9.45

Corteo del Comitato e delle Autorità dalla Casa Municipale a piazza Vittorio Veneto, seguiti da un drappello di Cavalieri;

Onore ai Caduti con deposizione della Corona di alloro del Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, del Sindaco e del Presidente della Provincia.

Ore 10.20

Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna da piazza Giovanni XXIII a piazza Sedile con il

seguente percorso: via Petrarca, via Parini, via Manzoni, via Nazionale, via Annunziatella, via XX Settembre, via Lucana, via Ridola, via San Francesco d’Assisi, sosta in piazza Sedile (sede Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna)

Ore 10.30

Corteo del Comitato Esecutivo e delle Autorità da piazza Vittorio Veneto a piazza Duomo.

Basilica Cattedrale

Ore 11.00

Incontro del Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna e delle Autorità civili e militari con don Angelo Gioia, Amministratore dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina. Offerta floreale alla Santa Patrona dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina da parte del Sindaco di Matera

Ore 12.30

Corteo del Comitato Esecutivo e delle Autorità da piazza Duomo alla Casa Municipale.

Ore 12.45

Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna da piazza Sedile a piazza Giovanni XXIII con il

seguente percorso: piazza Sedile, via San Francesco d’Assisi, via del Corso, piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre, via Annunziatella, via Nazionale, via Manzoni, via Parini, piazza Giovanni XXIII.

Casa Municipale

Ore 13.15

Spettacolo pirotecnico (batterie) a cura della ditta Pirotecnica Colangelo Fireworks Avigliano (PZ)

Piazza San Francesco d’Assisi

Ore 18.00

Accoglienza, da parte dell’Amministratore diocesano don Angelo Gioia, degli Arcivescovi e delle Autorità Civili e Militari

Piazza Duomo

A seguire, traslazione dell’effigie di Maria SS. della Bruna

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Rev. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Vescovo di Cesena-Sarsina

Parrocchie: Cattedrale, San Giovanni Battista

“Le vieni incontro con larghe benedizioni,

Le poni sul capo una corona di oro fino”

Durante la Celebrazione Eucaristica si terrà il

rito dell’incoronazione di Gesù Bambino e

della Madonna della Bruna.

Al termine della Celebrazione Eucaristica, spettacolo emozionale di luci ed effetti scenici a cura della ditta “Pirotecnica Colangelo Fireworks” – Avigliano (PZ)

A seguire, traslazione dell’effigie di Maria SS. della Bruna presso la Chiesa di San Giuseppe alle Monacelle che sarà aperta per la venerazione dei fedeli fino alle ore 22.00

La Cattedrale resta aperta tutta la notte

Piazza Vittorio Veneto

Ore 20.30 – 24.00

Cassa armonica – Servizio d’Orchestra Concerto Bandistico Città di Conversano “G. Ligonzo” Direttore d’Orchestra M° Angelo Schirinzi

Ore 23.59

Countdown per il “Capodanno di Matera”



FESTA DI MARIA SS.MA DELLA BRUNA

MERCOLEDI 2 LUGLIO

Piazza Duomo

Ore 4.30

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Rev. Mons. Rocco Pennacchio,

Arcivescovo metropolita di Fermo, animata dal Coro Diocesano di Pastorale Giovanile

Al termine: Diana con lancio di bombe e Processione dei Pastori, accompagnata dalla Bassa Musica “Don Bosco” Città di Montescaglioso

Spettacoli pirotecnici (batterie): a cura della ditta “Pirotecnica Colangelo Fireworks” – Avigliano (PZ)

con seguente percorso: Piazza San Francesco d’Assisi, via Ridola, Sosta di preghiera in vico Case Nuove, via Lucana, Sosta di preghiera presso la stele della Madonnina in via Lucana, via don Minzoni, piazza Matteotti, via Ugo La Malfa, via P. Nenni, via G. Saragat, viale Santa Caterina da Siena, viale Europa, via Lazazzera, via Dante, via Petrarca, piazza Giovanni XXIII, Sosta di preghiera sul sagrato della Chiesa di S. Pio X, via Parini, via Manzoni, via Nazionale, via Istria, vicolo I G. Marconi, via G. Marconi, via Annunziatella, via XX Settembre con arrivo presso il Santuario di San Francesco da Paola

Santuario di San Francesco da Paola

Ore 9.00

Celebrazione Santa Messa

Ore 9.00 – 24.00

Servizio Musicale nelle varie fasi della Festa Concerto Bandistico “Nunzio Vincenzo Paolicelli” Città di Matera Direttore M° Giuseppe Galasso

Alvino 1884 Hotel – via San Vito (rione Piccianello)

Ore 8.00

Raduno primo drappello dei Cavalieri. Partenza per accogliere il Trombettiere, il porta Vessillo e il Vice Generale. Il drappello da via Marconi, raggiungerà il Generale Angelo Raffaele Tataranni per la Vestizione

Ore 8.30

Raduno secondo drappello dei Cavalieri. Partenza per accogliere un Trombettiere ed il Vice Generale. Il drappello da via Marconi, proseguirà per piazza Vittorio Veneto, in attesa dell’arrivo del Generale e del primo drappello.

Ore 8.30 – 19.30

Giro per le vie cittadine della Grande Orchestra di Fiati “Città di Grottole” Direttore d’ Orchestra M° Filippo Carretta

Palazzo Lanfranchi

Chiesa della Madonna del Carmine

Ore 9.00

Vestizione del Generale dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna

Ore 9.30

Incontro del Generale dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna con il Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna e il Presidente dr. Bruno Caiella. Trasferimento in carrozza verso piazza Vittorio Veneto, scortati dal primo drappello di Cavalieri

Piazza Vittorio Veneto

Ore 10.00

Il Generale assume il comando dell’intera Cavalcata di Maria SS. della Bruna.

Basilica Cattedrale



Ore 10.30

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, concelebrata dal Capitolo Cattedrale e dal Presbiterio Diocesano

Ore 12.00

Trasferimento della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna, dalla Chiesa di San Giuseppe alle Monacelle alla Chiesa di Maria SS. dell’Annunziata (Rione Piccianello) accompagnata dalla Bassa Musica “Don Bosco” Città di Montescaglioso

Chiesa Maria SS. dell’Annunziata Rione Piccianello

Ore 17.00

Celebrazione Santa Messa.

Al termine la Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna sarà portata in processione alla Piazzetta del Carro Trionfale e collocata sul trono del manufatto in cartapesta.

Piazza Duomo

Ore 18.30

S.E. Rev. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo metropolita di Campobasso-Boiano, è accompagnato dal Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna e da alcuni Cavalieri presso la Chiesa di Maria SS. dell’Annunziata (Rione Piccianello)

Chiesa Maria SS. dell’Annunziata Rione Piccianello

Ore 20.00

Solenne Processione di Maria SS. della Bruna sul Carro Trionfale, presieduta da S.E. Rev. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo metropolita di Campobasso-Boiano, partecipata dal Capitolo Cattedrale, dal Clero Cittadino e dalla Cavalcata in costume.

All’arrivo in piazza Vittorio Veneto, seguirà l’Atto di affidamento dell’Arcidiocesi a Maria SS. della Bruna

Il rito della processione si apre con il seguente ordine:

Bassa Musica “Don Bosco” Città di Montescaglioso

Cavalcata in costume

Concerto Bandistico “Nunzio Vincenzo Paolicelli”

Città di Matera

Autorità Civili e Militari

Comitato Esecutivo

Clero Cittadino

Carro Trionfale

Fedeli

Piazza Vittorio Veneto

Ore 20.00 – 24.00

Cassa armonica – Servizio d’ Orchestra Grande Orchestra di Fiati “Città di Grottole” Direttore d’ Orchestra M° Filippo Carretta

Piazza Duomo

Ore 22.00

Rituale dei “Tre Giri” del Carro Trionfale e reposizione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna nella Cappella di Santa Maria di Costantinopoli

Piazza Vittorio Veneto



Dalle ore 22.30

Consegna del Carro Trionfale alla popolazione materana per il rituale “Strazzo”

Contrada Murgia Timone

Ore 00.30

Spettacolo pirotecnico a cura della ditta Pirotecnica Colangelo Fireworks Avigliano (PZ)

Nel caso in cui le condizioni ambientali e/o metereologiche si presentassero non favorevoli o pericolose all’attività o alla tutela/protezione del sito, lo spettacolo pirotecnico sarà eseguito nei giorni successivi

OTTAVARIO

Basilica Cattedrale

3 LUGLIO / 7 LUGLIO

GIOVEDI 03 LUGLIO

Santuario di San Francesco da Paola

Ore 18.00

Processione del Quadro dei Pastori dal Santuario alla Chiesa di San Francesco d’Assisi

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Preghiera del Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa

Piazza Vittorio Veneto

Ore 20.30

“Amazing Bruna”:

momento musicale spontaneo per strumentisti a fiato

VENERDI 4 LUGLIO

Centro geriatrico Matera Via Enzo Ferrari (Z.I. La Martella)

Ore 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Preghiera del Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa

SABATO 5 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Preghiera del Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa

Piazza San Francesco d’Assisi

Ore 20.00

ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA di Maria SS. della Bruna – 13^edizione.

DOMENICA 6 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 11.00

Celebrazione Santa Messa

Ore 17.00

Giro per le vie cittadine del Concerto Bandistico “Nunzio Vincenzo Paolicelli” Città di Matera Direttore M° Giuseppe Galasso

Ore 18.00

Preghiera del Santo Rosario

Ore 18.30

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Angelo Gioia, Amministratore 36 dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina

Ore 19.30

Processione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna per le vie degli antichi Rioni Sassi,

presieduta da don Angelo Gioia, Amministratore dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina,

e partecipata dal Capitolo Cattedrale,

dal Clero Cittadino,

dal Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna,

dall’Associazione dei Cavalieri,

dalla Confraternita I Pastori della Bruna,

dalle Confraternite dell’Arcidiocesi,

dall’Associazione Angeli del Carro,

dall’Associazione Pastori dell’Anima,

dalle Autorità civili e militari

Percorso:

piazza Duomo, via Duomo, piazza Sedile, piazza San Francesco d’Assisi, via Ridola, via Bruno Buozzi, piazza San Pietro Caveoso, via Madonna delle Virtù (Porta Pistola), via Sant’Antonio Abate, via D’Addozio, via Piave, via Tommaso Stigliani, via XX Settembre, piazza Vittorio Veneto, momento di preghiera area antistante Banco di Napoli, via del Corso, via San Francesco d’Assisi, piazza Sedile, via Duomo, piazza Duomo

“La luminosa vita di Maria nel cuore antico di Matera”: lungo il percorso della processione saranno collocate 8 installazioni artistiche raffiguranti episodi della vita di Maria, realizzate dagli allievi del Liceo artistico “C. Levi” di Matera



Contrada Murgia Timone

Ore 23.30

Spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Pirotecnica Colangelo Fireworks” – Avigliano (PZ)

Nel caso in cui le condizioni ambientali e/o metereologiche si presentassero non favorevoli o pericolose all’attività o alla tutela/protezione del sito, lo spettacolo pirotecnico sarà eseguito nei giorni successivi

LUNEDI 7 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 9.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Angelo Gallitelli, parroco della Cattedrale, e conclusione dei festeggiamenti

Trasferimento della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna in forma processionale presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi