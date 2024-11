E’ caccia agli autori dell’assalto al portavalori lungo la statale 96

Assalto da commando organizzato per impadronirsi di quanto trasportava un furgone portavalori in transito lungo la statale 96 Altamura- Bari, all’altezza di Grumo Appula. I malviventi, pare una decina, si sono impadroniti di un bottino di oltre 1 milione di euro, utilizzando bombe carta e kalashnikov per bloccare il portavalori. E dando fuoco ad altri veicoli e allo stesso furgone portavalori, diretto ad Altamura, per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri, che conducono le indagini, e la Polizia di Stato. Disagi inevitabili alla viabilità. L’assalto non ha procurato feriti. Nel 2019 sulla stessa strada si era verificato analogo episodio con un bottino di oltre due milioni di euro. Sull’episodio si registrano le prese di posizione dei sindacati a tutela di quanti lavorano nel settore scorta valori , per sollecitare l’adozione di misure di sicurezza.