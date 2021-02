Poche righe dei segretari Eustachio Nicoletti (Cgil), Giuseppe Amatulli (Cisl) e Bruno Di Cuia per annunciare il rinvio, a sabato 20 febbraio, della marcia ” R-Esistenza Resiliente” per la Cultura e il Lavoro. Motivo? Il maltempo tra nevicate e gelate che dovrebbe coinvolgere con l’arrivo nella Penisola di ”Burian” il vento degli urali. Nel frattempo riflessioni e analisi del documento su ” Economia, ambiente e società: tre pilastri dello sviluppo per la Basilicata”. Servono idee, progetti e tanta volontà per non scivolare, oltre che sul ghiaccio, anche nel pantano della crisi. E la Basilicata, purtroppo, è in mezzo al guado.