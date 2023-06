E buonanotte ai suonatori…

Poteva stare a guardare senza cogliere un’occasione davvero unica? Certamente no…E così il collega Francesco Giusto ha usato il microfono -come bacchetta-per battere ritmicamente sulla ”pelle” della grancassa della Bassa musica di Montescaglioso.Il quartetto era a Matera, nella serata di lunedì 26 giugno, in piazza San Francesco d’Assisi per un evento televisivo, scenografico e sartoriale legato alla festa del 2 luglio. E trattandosi di ”bassa musica” Francesco ha percosso la roboante grancassa provando l’effetto suolo, per una una occasione davvero unica, per sentire ”l’ effetto che fa…” come ripete una nota canzone di Enzo Jannacci. Sonata per pavimento e percussioni in ”Do” maggiore, naturalmente, apprezzata dai convenuti ” Ciutt ciutt ‘mminz la chiozz”, ripete un detto materano. E per Francesco l’invito dai giovani musicisti montesi a unirsi alla formazione, che ha una sua tournèe per feste ed eventi. Francesco ha declinato l’invito, visto il lavoro che l’attende a Trm per la festa. Ma mai dire mai. C’è sempre un Carnevale materano da rinverdire…e con Ergghiò che alle tradizioni ci tiene. Lezioni di grancassa gratuite, naturalmente.