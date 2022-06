E’ Beatrice Volpe la nuova “Capo della Delegazione FAI di Matera”

“Ho il piacere di comunicare che dal 1 giugno 2022, su proposta della Presidente Regionale FAI della Basilicata, Rosalba Demetrio, dal Presidente del FAI Marco Magnifico è stato ufficialmente conferito a Beatrice Volpe, Giornalista, Vice Caporedattore del TGR RAI Basilicata per molti anni, l’incarico di Capo della Delegazione FAI di Matera, che avrà come finalità la guida e il coordinamento dei Volontari attivi nel territorio della città e dei Comuni afferenti.”

E’ con queste parole che Francesco de Sanctis -Delegato Regionale FAI Comunicazione ha annunciato il nuovo impegno della giornalista lucana in una nota in cui aggiunge che:

“La Delegazione di Matera è stata istituita dal Fondo per l’Ambiente Italiano nel 1999 e diretta negli ultimi dieci anni da Rosalba Demetrio nel doppio ruolo dal 2012 di Vicepresidente Regionale, dal 2020 di Presidente Regionale. La Presidente Rosalba Demetrio proseguirà alla guida della Direzione Regionale FAI Basilicata, coordinando tutte le Delegazioni e i Gruppi FAI attivi nel territorio regionale e avendo come obiettivi il radicamento del FAI in Basilicata, l’attuazione degli eventi nazionali e naturalmente la relazione del territorio con Casa Noha, unico Bene FAI in Basilicata. Al centro delle azioni future i grandi temi secondo la visione del FAI: Ambiente, Cultura, Scuola e Università, Comunicazione.”

“Sono emozionata e felice perché -ha dichiarato Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata- con la guida competente e colta di Beatrice Volpe la Delegazione di Matera potrà continuare un percorso di conoscenza e valorizzazione del nostro patrimonio culturale grazie alla sua sensibilità personale e all’esperienza professionale, che ispireranno la visione strategica del FAI a Matera e nel territorio provinciale interno alla Delegazione. Sono certa che Beatrice Volpe, già componente del Consiglio Regionale FAI Basilicata, opererà con grande progettualità e passione, sostenuta dall’idea che il volontariato culturale sia un impegno etico e civile illuminato dall’amore per la natura e per l’arte, una risorsa per il Paese, un diritto garantito dalla Costituzione e dalle leggi italiane, una finalità raccomandata dall’Europa nell’Agenda 2030, un obiettivo di apprendimento nell’attività educativa rivolta particolarmente ai giovani”.

E la neo-Capo Delegazione FAI Matera Beatrice Volpe ha dichiarato a sua volta:

“Sono onorata dell’incarico ricevuto e felice d’aver trovato una Delegazione formata da persone competenti e appassionate. Spero di poter contribuire alla conoscenza della nostra affascinante città e dei centri vicini. Oltretutto, l’unico bene FAI in regione, Casa Noha, ha tra i donatori anche mia madre. Per me un motivo d’orgoglio”.

La Presidente Rosalba Demetrio con il Consiglio Regionale FAI Basilicata e Casa Noha, Bene nazionale del FAI con sede a Matera, formula i migliori auguri a Beatrice Volpe per il nuovo incarico che in questi giorni ha intrapreso avviando la progettazione delle Giornate d’Autunno, l’ormai noto evento nazionale che si svolgerà il 15 e 16 ottobre 2022.