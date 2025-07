E’ Angela Uricchio la nuova Segretaria Generale della Flc Cgil di Basilicata

“L’Assemblea generale della Flc Cgil di Basilicata, riunitasi il 17 luglio 2025 a Potenza, alla presenza della Segretaria generale nazionale – Gianna Fracassi -, ha eletto la neo Segretaria Generale regionale nella persona di Angela Uricchio.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che “L’ampia convergenza di voti dimostra la fiducia politica riposta dall’Assemblea Generale nei confronti della neo eletta Segretaria generale che, alla guida della Flc Cgil di Matera, ha raggiunto percentuali rilevanti di rappresentanza nei settori della conoscenza (Scuola, Università, Ricerca e Conservatori) sia attraverso un elevato tesseramento che di percentuali di voto nelle elezioni delle Rsu 2025. Tali risultati politico-sindacali sono stati evidenziati anche da Fernando Mega, Segretario Generale CGIL Basilicata frutto di impegno e di competenza politica che ha contribuito al raggiungimento della posizione di primato della Cgil nell’ambito della rappresentanza regionale del pubblico impiego. Angela Uricchio succede al Segretario Generale regionale Paolo Fanti che anch’esso. oltre a evidenziare e rimarcare i risultati fin qui ottenuti, ha fatto gli auguri i buon lavoro alla neo – eletta Segretaria Generale certo che l’azione della Flc Cgil di Basilicata possa continuare e migliorare l’azione politica nei delicati settori della conoscenza quali presupposti fondamentali per il rilancio socio-economico del sistema Basilicata. L’Assemblea Generale, eleggendo una donna alla carica di Segretaria generale della Flc Cgil di Basilicata, ha segnato un importante fondamentale momento storico in quanto rappresenta la prima donna ad essere eletta alla carica di Segretaria Generale per la FLC CGIL Basilicata. Quindi, l’elezione di Angela Uricchio, non solo rappresenta riconoscimento per il lavoro svolto sin ora, ma anche un forte segnale di rinnovamento nella individuazione della classe dirigente a favore del genere femminile. Tanto è stato rimarcato soprattutto da Gianna Fracassi, Segretaria Generale Nazionale FLC CGIL, anch’essa prima donna a ricoprire tale ruolo la quale, oltre a complimentarsi con la neo eletta, ha sottolineato la rilevanza politica all’interno di settori dove il genere femminile è rappresentato da circa l’80% degli addetti. Inoltre, nel sindacato, nonostante vi siano molte donne impegnate, continuano ad essere poche quelle che ricoprono incarichi apicali. In conclusione, come risposta al delicato momento storico e all’attacco dei settori della conoscenza pubblica, ha espresso la necessità che il lavoro deve articolarsi su due linee parallele equamente importanti: continuità e innovazione. Al termine la nuova Segretaria Generale FLC CGIL Basilicata Angela Uricchio, rilevando la fiducia dimostrata dai centri regolatori e dai componenti l’Assemblea generale, ha rimarcato i punti della relazione programmatica precisando ulteriormente la consapevolezza a operare nel rispetto della sua personalità: coraggio, impegno, perseveranza, dedizione e professionalità dove, le sue parole non raccontano solo del suo percorso, ma diventano voce e simbolo per tante altre donne. In tal senso chiaro il monito: “Voglio rivolgermi a tutte le donne del nostro sindacato, a tutte le donne che tutt’oggi combattono per ottenere un riconoscimento, a quelle donne che temono di assumere un incarico per paura di non riuscire a conciliare la loro vita familiare, a quelle donne che pensano di non farcela: non rinunciate, scendete in campo, occupatevi di altre donne, difendetene i diritti e costruite insieme a loro un futuro migliore, che ci possa rendere tutte più libere”.

