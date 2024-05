E alla fine Marziolino, su quel marciapiede, ci rimise anche la carrozzina elettrica

E’ stato facile profeta, suo malgrado, sui rischi legati alla presenza di barriere architettoniche- come riporta in una nota di risarcimento danni, inviata al Comune di Matera- tanto di incappare in una barriera architettonica- sul marciapiede di via Parini- a pochi metri da casa. Carrozzina elettrica fuori uso, che chiama sedia elettrica, ( roba da pena di morte come è in alcuni Stati degli Usa) , e richiesta di indennizzo che farà il suo iter. Nonostante tutto Marziolino Muscatiello, insiste nel chiedere all’Amministrazione comunale,nella persona del sindaco Domenico Bernardi, al prefetto Cristina Favilli di contribuire alla soluzione delle barriere architettoniche, visto che Matera – come confermato dal capo di gabinetto del ministro per la disabilità Erika Stefani- non ha un Piano per la eliminazione delle barriere architettoniche.



Situazione comune, purtroppo, ad altre Amministrazioni prive di risorse,finanziarie e umane, strumenti di programmazione. Ma ciò non toglie che qualcosa si può e si deve fare, cominciando con il mettere in sicurezza pavimentazioni sconnesse, colmando buche o richiamando quelle imprese che hanno manomesso strade e marciapiedi. Un pizzico di buona volontà per rimediare laddove è possibile. Perché alla fine paga un’intera città…



LA RICHIESTA DI INDENNIZZO INVIATA AL COMUNE

Al Sindaco Domenico Bennardi del comune di Matera

Comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

OGGETTO : INVITO A CONCLUDERE INCIDENTE IN VIALE PARINI SIG. MUSCATIELLO MARZIO A CAUSA PIANI PEBA NON ATTUATI COME DA LETTERA PRESIDENTE DEI MINISTRI DRAGHI E MINISTRO E ERIKA STEFANI . MARCIAPIEDE NON A NORMA DI LEGGE , TAGLIATO PER POSTO BIDONI E PARCHEGGIO N. 4 AUTO E CON BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL MARCIAPIEDE (BUCHE) – RAMPE DI ACCESSO NON A NORMA DI LEGGE E PERICOLOSISSIME PER I PEDONI. PIU’ VOLTE DENUNCIATA MA MAI RISOLTA. LEGGE 67 DEL 2006 DISCRIMINAZIONE. Il Sottoscritto Muscatiello Marzio , nato a Calciano il 10.09.1946 e residente a Matera in Largo Leopardi , 20 ; con riferimento alla controversia insorta fra il Comune di Matera e il sottoscritto Muscatiello Marzio , sinistro caduta in Viale Parini , Barriere Architettonica buca fatta da operatore enel o fibra ,per aprire tombino e mai riparata. Si precisa che per le buche stradali fate bene a far pagare L’Assicurazione LERCARI di Milano ,infatti detti pagamenti furono fatti quando lavoravo io all’Ufficio Tributi del Comune di Matera; mentre per gli ostacoli sui marciapiedi si chiamano BARRIERE ARCHITETTONICHE , giustamente la predetta assicurazione LERCARI NON RAVVISA ALCUNA RESPONSABILITA’ perché trattasi di BARRIERA ARCHITETTONICA sul marciapiede come ad esempio segnaletica , alberi, marciapiedi tagliati ,Pali Enel al centro dei marciapiedi. Il sottoscritto Muscatiello Marzio chiede il risarcimento per : la carrozzina rotta del valore di 6.500 euro piu’ altre spese per un totale di 7.500 euro . Infine il sottoscritto Muscatiello Marzio afferma di non aver mai fatto nulla di male al Sindaco Bennardo , di aver sempre detto di collaborare ; NON CAPISCO PERCHE’ E’ CONTRO NOI CHE CI BATTIAMO PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DARE LIBERTA’ A DISABILI SIA MOTORI CHE SENSORIALIE E PEDONI VISTO CHE I MARCIAPIEDI NON SONO AGILIBI PERCHE’ IL COMUNE NON ATTUA I PIANI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE “PEBA” IL SOTTOSCRITTO MUSCATIELLO MARZIO CONCLUDE DICENDO CHE NOI DISABILI LOTTIAMO PER AVERE QUELLO CHE CI SPETTA PER LEGGE E NON è POSSIBILE PER NOI ANDARE DAVANTI AD UN GIUDICE E’ INCIVILE FARLO E ANCHE DENUNCIARE, NOI VOGLIAMO ABBATTERE LE BARRIERE DELLA VERGOGNA. SI CHIEDE IL RISARCIMENTO IL PIU’ PRESTO POSSIBILE POICHE’ DEVO COMPRARE LA SEDIA (CARROZZINA ) ELETTRICA ROTTA E NON POSSO CONTINUARE A VIVERE COSI. IN ATTESA Matera 30.05.2024 MUSCATIELLO MARZIO

<img src="https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2024/01/prefetto-Favilli -min1-210×365.jpg” alt=”” width=”210″ height=”365″ class=”alignnone size-medium wp-image-162372″ />

