E alla fine Donald fece arrabbiare anche Giorgia Meloni, almeno un pò!

Quanno ce vò ce vò…..E quando il troppo e troppo anche la Presidente del Consiglio Italiano, nel suo piccolo, s’incazza con Trump. Almeno un pò. Ecco, infatti, quanto dichiarato da Giorgia Meloni poco fa: “Il Governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero “rimasti indietro” durante le operazioni in Afghanistan.” “Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, la Nato ha attivato l’Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia: un atto di solidarietà straordinario nei confronti degli Stati Uniti – prosegue la premier – In quell’imponente operazione contro chi alimentava il terrorismo, l’Italia rispose immediatamente insieme agli alleati, dispiegando migliaia di militari e assumendo la piena responsabilità del Regional Command West, una delle aree operative più rilevanti dell’intera missione internazionale. Nel corso di quasi vent’anni di impegno, la nostra Nazione ha sostenuto un costo che non si può mettere in dubbio 53 soldati italiani caduti e oltre 700 feriti mentre erano impegnati in operazioni di combattimento, missioni di sicurezza e programmi di addestramento delle forze afghane.

Per questo motivo, non sono accettabili affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi Nato in Afghanistan, soprattutto se provengono da una nazione alleata.” “Italia e Stati Uniti sono legati da una solida amicizia, fondata sulla comunanza di valori e sulla collaborazione storica, ancora più necessaria di fronte alle molte sfide in atto. Ma l’amicizia necessita di rispetto – conclude la Presidente del consiglio – condizione fondamentale per continuare a garantire la solidarietà alla base dell’Alleanza Atlantica». Ammesso e non concesso che la NATO sia (e lo sia mai stato) un’alleanza e non una sudditanza….come invece appare essere considerata dagli USA.

Ma Cosa ha detto il presidente Trump?

“Non abbiamo mai avuto bisogno di loro, non gli abbiamo neanche chiesto niente, dissero che avrebbero mandato dei militari in Afghanistan, l’hanno fatto, ma sono rimasti un po’ indietro, un po’ lontano dal fronte”, ha detto in un’intervista a Fox News il presidente americano che già nel discorso di due giorni fa aveva detto – “non abbiamo mai avuto e mai chiesto niente alla Nato” – per sostenere che ora gli Usa chiedono “solo” la Groenlandia. Parole che cancellano e distorcono la storia, dal momento che gli Stati Uniti dopo l’11 settembre, per la prima e unica volta dalla creazione dell’Alleanza Atlantica, hanno invocato l’articolo 5 della difesa collettiva che prevede che “un attacco armato contro un membro della Nato deve essere considerato come un attacco contro tutti i membri”. Le parole di Trump sono suonate come un’offesa alla memoria dei 3486 militari di Paesi Nato caduti in 20 anni guerra in Afghanistan, contro i 2461 militari Usa, in particolare nel Regno Unito dove sono stati 457 i militari caduti. Ed hanno già scatenato le risposte indignate, tra le altre, del primo ministro britannico Keir Starmer e del principe Harry, che è stato in Afghanistan mentre prestava servizio nell’esercito britannico.