È Alessio Sansò il nuovo sindaco del “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi” di Gallipoli

È il gallipolino Alessio Sansò il nuovo sindaco del “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi”, eletto tra le studentesse e gli studenti degli istituti comprensivi cittadini Sofia Stevens e 2° Polo di Gallipoli. Lo si apprende da una nota in cui si aggiunge che : “Alessio Sansò prende così il posto del sindaco uscente Carlo Filograna; frequenta la classe 1°C della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Polo 2 e, come da regolamento, in questa nuova avventura sarà accompagnato da 16 ragazze e ragazzi tra la scuola primaria e secondaria di primo grado, garantendo la paritetica espressione di entrambi gli istituti cittadini. A far parte del Consiglio anche: Andrea Barba, Rita Barba, Marina Bandello, Camilla Barone, Emanuele Barone, Andrea Gerardo Barrecchia, Francesco De Donatis, Matteo De Matteis, Ginevra Di Gennaro, Alex Nobile, Diego Musarò, Allison Tramacere, Gaia Ungherese, Valentina Vetromile, Samuele Vincenti ed Elisabeth Zuccaro. L’insediamento del primo consiglio sarà effettuato su convocazione del neosindaco Sansò. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi rientra nell’ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi al fine di favorirne una idonea crescita socio-culturale nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità. Il Consiglio Comunale dei ragazzi costituisce una vera e propria scuola di cittadinanza e di formazione civica, quale corretta impostazione dell’atteggiamento del futuro cittadino verso le istituzioni democratiche, in linea con i principi della Costituzione sui diritti del fanciullo e con le disposizioni legislative collegate.”

“Come molti sanno, è un progetto che mi sta molto a cuore avendo rappresentato per la prima volta nella storia di Gallipoli, molto più di vent’anni fa, il primo sindaco, allora chiamato “baby”. Così i ragazzi hanno la possibilità di essere cittadini protagonisti – commenta il sindaco Stefano Minerva – e questa deve essere un’esperienza positiva ed è per questo che inviterò sempre più giovani ad intraprendere quest’avventura, per me è stata di buon auspicio”. Stefania Oltremarini, assessora delegata alle Politiche Scolastiche, aggiunge: “Sono contenta nel vedere i nostri giovani impegnarsi in un progetto così, ma nulla sarebbe possibile senza la collaborazione attiva delle dirigenti scolastiche e di tutto il corpo docente che crede nella potenza dei giovani. Da parte nostra i migliori auguri di buon percorso, garantendo massima apertura e disponibilità per le attività future”.