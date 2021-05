Si susseguono note, prese di posizione di partiti, movimenti, cittadini perchè i ”ritrovamenti” di Porta Pistola, nei rioni Sassi, abbiano ora l’attenzione di una campagna di ricerche per capirne entità, accessi e quanto altro possa servire a rileggere la storia della città, prima che la pavimentazione delimiti quegli spazi. Per ora nulla di ufficiale.

Nessuna comunicazione, ma la comparsa di un a struttura in tubi innocenti lascerebbe intendere, che si interverrà quando sarà possibile e si deciderà come muoversi . Rispetto all’avvio del cantiere, interrotto a causa dell’epidemia da covid, l’area parcheggio sarà ridotta. Per residenti, titolari e clientela di attività produttive opportunità di sosta ridotte…