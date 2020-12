La confusione c’è tutta tra giornate rosse, arancione, gialle e a pois, ma una cosa è chiara : fino all’Epifania, a casa, in pochi e così sia…nonostante il rammarico di circostanza del presidente del consiglio Giuseppe Conte e della pletora di esperti che lo consiglia(?) tra un compromesso e l’altro con la coscienza dei presidenti delle regioni. Ma stare a casa guardando la tv, alienandosi sul telefonino tra video, tik tok, tric trac e altre amenità, oltre a focacce e dolci, è ripetitivo. E allora, come raccomanda Paolo Paladino, animatore e re del natalizio mercatino in piazza Vittorio Veneto, perchè non fate un giro con il Gioco dell’Oca ” La Papera o La Pop’r” di tombola, anche misto metà a casa e metà distanza? Proposta concreta e fattibile.



Lanciate i dadi e divertitevi a starnazzare da una casella all’altra, a tornare indietro, a stare fermi per un giro fino ad arrivare a 90…la Paura. Numero che ritroverete nella Tombola materana. Per farla breve. Muovetevi. Anzi Muv..t per far capire chi ha tirato fuori il gioco- Vendete le cartelle preparate le lenticchie per segnare i numeri che escono e aspettate di gioire per l’ambo e per la tombola. E poi – come ricorda Paolo- gli anziani vi ricorderanno anche gli accostamenti, con tanto di traduzione dialettale. Dal 90 la paura al 48 morto che parla, con il racconto di inevitabile aneddoti”. Giriamo la cosa ai materani vicini e lontani, come avrebbe ricordato la buonanima di Mario Riva, noto presentazione della Rai a un solo canale… Il mercatino, accanto alle luminarie del Natale solidale attira, come il presepe dell’associazione Maria Santissima della Bruna sistemato nell’atrio del Cinema Comunale. Ma evitando gli assembramenti con una catenella, posta davanti ai chioschi degli espositori, per il distanziamento fisico a oltre un metro, mascherina d’obbligo e disinfettante a portata di mano. Più avanti selfie e shopping, in italiano foto con autoscatto e acquisti per l’ultimo sabato prima di Natale. Un allungo in via Ridola con le luminarie fiabesche riposizionate con tenacia ‘tizianesca’ secondo il progetto originario e l’Idris illuminate con un carosello di luci, come si puo’ ammirare dal belvedere di piazza Pascoli.