E a casa di Aldo chiov a stizza stizza ….

Le immagini della pioggia torrentizia caduta copiosa nei rioni Sassi, lungo via Buozzi, via D’Addozio e via Fiorentini , nel pomeriggio del 2 giugno hanno fatto il giro del web e del passaparola tra cittadini materani e turisti. E il commento ricorrente è stato : ” Solito problema, mai risolto…e che Dio ce la mandi buona”. Altri l’hanno presa a risate…per non piangere, come accaduto per Aldo che ha visto l’acqua scendere dalla strada ( via Fiorentini e dintorni) nella sua proprietà. Una pioggia ” a stizza a stizza”, tambureggiante, che lo ha indotto a provvedere con secchi e bacinelle. Imprecazione d’obbligo ed è alla ricerca di un responsabile dei procedimenti, cominciando con l’affidargli straccio, mazza e secchio per asciugare l’acqua. Poi i lavori stradali con la ricerca del ”pertuso” da dove l’acqua arriva a stizza a stizza. Che stizza, vero Aldo?