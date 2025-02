Durante sfilata di carnevale, brucia un carro tra la folla, panico e un bimbo ustionato

E’ successo oggi pomeriggio a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, che durante la sfilata dei carri di carnevale, uno di essi ha preso fuoco. Le fiamme -come riportato da Leggo sul cui sito potete vedere anche il relativo video– potrebbero essere state innescate da un corto circuito. “Una grossa colonna di fumo nero -si legge- si è alzata in mezzo al corteo delle persone che stavano assistendo al passaggio dei carri allegorici con fiamme altissime e attimi di panico. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri. Un bambino è rimasto ustionato.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.