Due vigili del fuoco ”Eroi” morti a Nova Siri

Un episodio di cronaca, l’ennesima, di morti sul lavoro e questa volta si tratta di due vigili del fuoco materani, Giuseppe Martino e Nicola Lasalata, quarantenni, in servizio a Policoro ( Matera) che si erano recati nel primo pomeriggio, con i colleghi e i mezzi di intervento, a Nova Siri ( Matera) per domare le fiamme, alla periferia del paese. ” Sono stati due eroi” a sentire i primi commenti e tra questi quello del sindaco Antonello Mele, che hanno espresso vicinanza alle famiglie e al Corpo per la grave perdita, come hanno fatto esponenti della politica nazionale e locale, sindacalisti.



Nicola e Giuseppe, da quanto si è appreso, avevano raggiunto la località per domare le fiamme e cercare di mettere in salvo una persona disabile rimasta in casa, come era stato segnalato al primo cittadino. Tanto altruismo è stato soffocato dalle fiamme, alimentate da un forte vento, e dalla fatalità di un canalone. Tutte da accertare le cause della loro morte durante uno dei tanti interventi che i Vigili del Fuoco assicurano spesso in condizioni difficili , di stress e con organici da potenziare, come più volte hanno chiesto i sindacati. Attenti anche nel denunciare lo stato di degrado del territorio e la necessità di preservarlo e di presidiarlo al Nord come al Sud: dalla Lombardia alla Basilicata, da Milano a Matera,quest’ultima città a forte connotazione turistica che ha bisogno di un presidio fisso nei rioni Sassi. C’è da lavorare ed è bene ricordarlo anche nei discorsi ufficiali, che sentiremo nei prossimi giorni. Investire in sicurezza e in prevenzione per salvare tante vite, nei cantieri e in tutti i posti di lavoro, come fanno quotidianamente i vigili del fuoco. Sono stati a Nova Siri, fino a tardi, ritorneranno, come i Carabinieri, per approfondire quanto accaduto. Indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Matera Anna Franca Ventricelli.



LA SOLIDARIETA DELLA POLITICA E DEL SINDACATO

Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, intervento, Cordoglio del sindaco, Domenico Bennardi

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, esprime profondo cordoglio alle famiglie dei due vigili del fuoco 45enni di Matera, rimasti vittime di un tragico incidente mentre spegnevano un grosso incendio nelle campagne di Nova Siri. «E’ molto doloroso per una comunità apprendere notizie del genere -dichiara Bennardi- soprattutto perché si tratta di due giovani impegnati in un lavoro delicato, complesso e soprattutto ad alto rischio. I vigili del fuoco mettono ogni giorno a rischio la propria vita per salvare quella degli altri. A nome di tutta la comunità, sono vicino alle famiglie di questi due giovani materani per il grave lutto che le ha colpite, ed a tutto il personale del Comando provinciale». In assenza del primo cittadino, all’estero per una missione istituzionale, il vice sindaco Antonio Materdomini ha manifestato solidarietà e vicinanza ai vigili del fuoco, recandosi subito al Comando provinciale.

Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, intervento Vito Bardi, presidente Regione Basilicata

Il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, subito dopo aver appreso la notizia della tragica morte dei due Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che sta interessando una contrada del comune di Nova Siri, si è recato sul posto accompagnato dal dirigente della Protezione civile regionale, Giovanni Di Bello.

“Una notizia che mi sconvolge, ha dichiarato il governatore lucano, perché a perdere la vita sono due uomini nel pieno svolgimento del loro lavoro. Attendiamo di comprendere le dinamiche dell’accaduto dagli stessi Vigili del fuoco. Intanto desidero esprimere la mia vicinanza e il mio cordoglio alle famiglie dei due pompieri”.



Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, Uil: immediata reazione di sindacati e lavoratori

La tragedia che è avvenuta a Nova Siri con la morte di due vigili del fuoco al lavoro per lo spegnimento di un incendio di vegetazione deve suscitare un’immediata reazione sulle morti sul lavoro, una gravissima emergenza in tutto il Paese, da parte di sindacati e lavoratori. Così la Uil Basilicata in una nota a firma del segretario regionale Vincenzo Tortorelli. E’ da tempo che la Uil, su dati dell’Inail, ha denunciato il peggioramento della situazione della sicurezza sul lavoro e della salute dei lavoratori stessi negli ultimi anni. Secondo lo studio, sino a giugno scorso in Basilicata ci sono stati 4 morti (2 nel posto di lavoro 2 in itinere) a cui si aggiungono adesso i due vigili del fuoco e le denunce per malattie professionali sono cresciute del 50%, mentre i morti continuano a salire nel 2024, in tutto il Paese sino a sfiorare le 400 vittime. E’ necessario un’indagine rigorosa per ricostruire cosa è avvenuto a Nova Siri e serve istituire una procura nazionale speciale capace di istituire e velocizzare i processi, che troppo spesso rischiano di finire in prescrizione. La collocazione (al 2023) della Basilicata in “zona rossa” con un’incidenza superiore al 25% rispetto alla media nazionale (Indice incidenza medio, pari a 18,6 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) richiede un’immediata e pronta iniziativa dei lavoratori e del sindacato: la Uil Basilicata rilancia la campagna “Zero morti sul lavoro”.



Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, intervento Capone (Ugl):”Rispetto agli Eroi Nazionali”.

“L’Ugl esprime il cordoglio ai familiari dei vigili del fuoco che hanno perso la vita per servire il nostro Paese. Eroi nazionali che meritano attenzione e rispetto. Chiediamo, quindi, al Governo di porre in essere un piano straordinario che consenta di affrontare il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro nel modo più tempestivo possibile”.

Così il Segretario Generale dell’Ugl, Paolo Capone congiuntamente al Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano in seguito a quanto di tragico avvenuto nel pomeriggio di oggi 17 luglio, dove due vigili del fuoco hanno perso la vita durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri, contrada Cozzuolo, in provincia di Matera.

“Il costante incremento delle ‘morti bianche’ deve indurre tutti, istituzioni e parti sociali, a considerare la salute e la sicurezza sul lavoro una priorità, anche perché – hanno concluso Capone e Giordano – investire in tale ambito rappresenta un’esigenza sociale e, al contempo, consente di incrementare la competitività del nostro sistema-Paese”.



Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, intervento di Vespia (Fns Cisl): “Morte vigili del fuoco a Nova Siri tragedia che sconvolge l’intera famiglia del comparto”

«Due vigili del fuoco del comando di Matera hanno perso la vita questo pomeriggio in un incendio boschivo mentre svolgevano il proprio lavoro, un lavoro che ogni giorno permette di mettere in sicurezza la vita di tante persone e di salvaguardare l’ambiente. Una tragedia inaspettata che sconvolge l’intera famiglia dei vigili del fuoco. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza che in queste drammatiche circostanze prova ogni vigile del fuoco. Esprimiamo il nostro cordoglio e sentimenti di vicinanza alle famiglie dei nostri colleghi caduti nell’attività di soccorso». È quanto dichiara il segretario generale della Fns Cisl nazionale Massimo Vespia in merito alla morte dei due vigili del fuoco avvenuta oggi durante le operazioni di spegnimento di un rogo a Nova Siri.



Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, intervento di Amendola (Pd): ” Onore a chi rischia la vita per la cura dei territori”

“A Nova Siri due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre spegnevano un grosso incendio. Siamo vicini alle loro famiglie. Sono giorni difficili in Basilicata per i roghi, il caldo e la siccità. Onore a chi ogni giorno rischia la vita e si prende cura dei nostri territori”. Così su X il deputato dem Enzo Amendola.



Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, intervento di Mega (Cgil) e Cristallo (Fp Cgil Matera): “Ci sarà il tempo della riflessione e del confronto. Oggi restiamo in silenzio, ricordando le ennesime vittime del lavoro”

La Cgil e la Funzione pubblica di Matera esprimono il proprio cordoglio per la morte dei due vigili del fuoco del comando provinciale vittime dell’incendio di Nova Siri nel quale sono stati coinvolti durante il regolare lavoro di spegnimento. Un evento tragico che ci rattrista e ci lascia sgomenti. Nell’attesa di capire le dinamiche dell’accaduto, ci stringiamo ai familiari delle vittime e all’intero corpo dei vigili del fuoco che con impegno e dedizione ogni giorno, con coraggio, si spendono a tutela della vita altrui e del territorio, mettendo spesso a repentaglio la propria di vita, come accaduto nei tragici fatti di Nova Siri. Fatti che devono imporre alle istituzioni tutte una riflessione rispetto all’organizzazione del lavoro di chi offre un servizio indispensabile allo Stato e alle comunità, tra carenze di personale e turni massacranti, oltre alla necessità di provvedere in tempi celeri al piano antincendio dagli enti preposti, specie nelle estati roventi così come si presentano negli ultimi anni. Ci sarà il tempo della riflessione e del confronto. Oggi restiamo in silenzio, ricordando le ennesime vittime del lavoro. Due giovani usciti di casa per compiere il proprio dovere e non farvi più ritorno.

Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, intervento di Lettieri (PD): “Una tragedia che sconvolge tutta la Basilicata”

“La morte dei due Vigili del fuoco avvenuta oggi a Nova Siri mentre stavano tentando di salvare delle vite, è una tragedia che addolora l’intera comunità lucana. Siamo vicini alle loro famiglie e rendiamo onore a chi, ogni giorno, mette a repentaglio la propria vita a servizio degli altri”. Lo dichiara il Segretario del PD Basilicata, Giovanni Lettieri.

Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, cordoglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera, avendo appreso la notizia del tragico incidente che, nel pomeriggio del 17 luglio a Nova Siri, è costato la vita a due giovani vigili del fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio, esprime il più profondo cordoglio per il lutto che ha colpito le loro famiglie e l’intera categoria.

“Consideriamo i Vigili del Fuoco” – dichiara il presidente dell’Ordine, Giuseppe Sicolo – “una comunità molto vicina agli ingegneri, grazie alla stretta collaborazione che quotidianamente è rivolta alla sicurezza delle persone e delle cose. A maggior ragione, la scomparsa di due vigili nell’esercizio del loro lavoro è motivo di grande turbamento; in questo momento di dolore siamo vicini a tutto il personale di questa fondamentale componente della nostra società”.

Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, cordoglio Cavallo (Cisl): “Morte dei due vigili del fuoco ci lascia sgomenti, cordoglio alle famiglie e al corpo dei Vigili del fuoco”

“La morte di due vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Nova Siri ci lascia sgomenti. Nell’esprimere il nostro cordoglio alle famiglie delle due vittime e al corpo dei vigili del fuoco, riteniamo che l’unico modo per tributare degnamente chi ha perso la vita nell’esercizio del proprio dovere sia ricordare quanti ogni giorno sono impegnati a tutela della sicurezza delle persone e del territorio con professionalità e abnegazione, molte volte anteponendo la vita degli altri alla propria”. Lo ha detto in serata il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo.

Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, cordoglio di Marrese (Basilicata Democratica): “Sconcerto e profondo dolore per la tragedia di Nova Siri

Ho appena appreso la notizia della tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco che, impegnati nello spegnimento di uno dei tanti incendi che in questi giorni stanno devastando il nostro territorio, hanno perso la vita.

Le mie più sentite condoglianze alle famiglie e al valoroso corpo dei Vigili del Fuoco.

Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, cordoglio assessore regionale Pepe

“Esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio nel territorio Nova Siri. Attendiamo che sia fatta chiarezza in via ufficiale sulle dinamiche dell’accaduto. Ma intanto esprimo vicinanza alle famiglie che hanno subito queste gravi perdite”.

Così, in una nota, Pasquale Pepe, assessore all’Infrastrutture, Reti Idriche, Trasporti e Protezione Civile della Regione Basilicata.

Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, cordoglio Gerardo de Grazia (Confsal)

“Piangiamo due uomini di Stato, due eroi, due lavoratori. Sono vicino alle famiglie e sono addolorato per quanto accaduto a Nova Siri. Il martirio dei due Vigili del Fuoco mentre cercavano di domare un incendio e portare in salvo una famiglia non è altro che l’indole di cui il corpo può essere orgoglioso”.

Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, cordoglio Assessore regionale Cupparo: “Affronterò la questione della sicurezza sui posti di lavoro insieme ai sindacati, alle associazioni datoriali e ai responsabili della Pubblica Amministrazione”

La morte dei due eroici vigili del fuoco mi addolora profondamente. Esprimo cordoglio e vicinanza alle famiglie e a tutti i colleghi di Lasalata e Martino che hanno pagato con la vita il servizio allo Stato e alla nostra comunità. La tragedia colpisce la mia coscienza perché nessun lavoratore deve perdere la vita nello svolgimento della sua attività. Da assessore al Lavoro intendo affrontare la questione della sicurezza sui posti di lavoro insieme ai sindacati, alle associazioni datoriali e ai responsabili della Pubblica Amministrazione. È di prossima emanazione l’Accordo della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. L’Accordo introduce importanti nuovi obblighi a carico diretto del datore di lavoro e ribadisce la formazione per alcune tipologie di lavoratori autonomi. L’Accordo è un documento fondamentale che detterà le nuove linee, gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche accorpando i precedenti Accordi Stato-Regioni e le altre normative attuative del testo Unico sulla Sicurezza, il D.lgs. n. 81/2008. Sarà l’occasione per approfondire ogni aspetto di prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Morti due vigili del fuoco a Nova Sri, cordoglio Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo

Il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa dei due Vigili del fuoco deceduti oggi mentre spegnevano un incendio divampato a Nova Siri e si associa al dolore delle famiglie colpite da questa tragedia.

“E’ davvero triste accettare quanto accaduto – afferma Friolo- mentre i due Vigili del fuoco erano al lavoro per salvare altre vite, come fanno ogni giorno, per garantire la sicurezza di noi tutti. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie materane delle vittime e ai loro colleghi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.