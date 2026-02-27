Due pasticcieri lucani saranno in gara alla finale di Bari di Divina Colomba 2026

Due pasticcieri lucani saranno in gara alla finale di Divina Colomba 2026, concorso nazionale dedicato alla colomba artigianale organizzato da Goloasi giunto all’ottava edizione e ideato da Massimiliano Dell’Aera, la cui finale si svolgerà a Bari l’11 marzo nell’ambito della X edizione della Mostra internazionale enoagroalimentare Levante Prof. Essi sono Davide Iacovera de La Spiga Lucana di Genzano di Lucania (Potenza) e Luigi Smaldone di Pandolce di Matera che parteciperanno per la categoria Colomba Tradizionale. “Sono 30 le colombe selezionate a livello nazionale -si ricorda in una nota- nelle tre categorie Tradizionale, Cioccolato e Salata. A decretare i vincitori sarà una giuria compostadai maestri lievitistiEustachio Sapone, Pietro Netti, Francesco Borioli, Alessandro Bertuzzi, Emanuele Comi e Francesco Lastra. Tutte le colombe in gara devono rispettare il regolamento che prevede l’utilizzo esclusivo di lievito madre vivo, canditi senza anidride solforosa e conformità al disciplinare istituito dal Decreto Ministeriale del 22 luglio 2005.” «La colomba artigianale è un grande lievitato che richiede metodo, rispetto del disciplinare e attenzione al lievito madre vivo. Divina Colomba nasce per valorizzare il lavoro artigiano e creare un confronto tecnico tra territori diversi», spiega Massimiliano Dell’Aera.

