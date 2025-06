Due incidenti stradali mortali a Potenza nel giro di poche ore

Mattinata di sangue sulle strade cittadine del capoluogo regionale che è stata funestata da due incidenti stradali nel giro di poche ore. Il primo è accaduto poco dopo la mezzanotte in via Marconi, dove un uomo di 64 anni, Antonio Lopiano, che viaggiava a bordo di uno scooter ne ha perso il controllo e gli è stato fatale l’impatto con il fondo stradale. Stessa mattinata, ma intorno alle 6,30, l’altro incidente è accaduto in via Ciccotti dove due auto si sono scontrate frontalmente con il 53enne Giuseppe Fossati che ha perso la vita. Mentre la donna che guidava l’altra auto è stata trasportata al San Carlo in codice giallo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.