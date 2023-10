Due cuori e un juke box mentre va il disco dell’amore…di Peppino di Capri

…e per i materani ,Roberta e Peppino ,che rivelano anche nel nome la comune passione per una icona della canzone italiana, come Peppino Di Capri, continuare a emozionarsi, a sognare, come accadeva quando avevano 20 anni o giù di lì, è un rito senza tempo. Del resto quando si erano conosciuti, giovani studenti liceali, certe canzoni hanno consolidato un amore a prima vista su quelle note, rimaste nel cuore… sbocciato all’ombra delle luci di un juke box che favoriva incontri e dediche, naturalmente. Così fu per Peppino che pescò, pigiando sulla tastiera,il disco e l’autore giusti per la sua ‘’Roberta’’. L’autore di canzoni di successo internazionale, come ” Champagne”, ”Luna caprese” , ” Il Sognatore”, ” Voce ‘e notte” , ” Un grande amore e niente più..”, appunto ” Roberta” , senza dimenticare il trascinante ” Saint Tropez Twist” continua ad accompagnare la loro vita fatta di tanti ricordi e di emozioni, che rispuntano quando inseriscono un gettone ( le 50 lire sono a portata di mano) nella fessura di un juke box del secolo scorso… E’ un pezzo di modernariato, un STD 160 della Seeburg, una casa statunitense, nata nel 1907 che ha cessato l’attività agli inizi degli anni 70 sotto l’incidere di supporti digitali, che hanno messo da parte le ”160” selezioni con dischi a 45 giri in vinile. Già il vinile che è tornato di moda insieme a tanti titoli, canti e gruppi che incisero long playing a 33 giri. Roberta e Peppino, e non potevano che chiamarsi così, hanno riempito con i dischi della loro gioventù e di tanti altri quel juke box, scrivendo con la biro canzoni, cantanti e complessi spaziando dal rock al genere melodico, dal calypso allo strumentale. E così troviamo successi immancabili come ”Una lacrima sul viso” di Bobby Solo, ”Il Mondo” di Jimmy Fontana , ”Only You” dei Platters , ” Il cielo in una stanza” cantata da Mina, Elvis ”the pelvis’ Presley con ” Twist be Cruel”, Joe Tex con ” The Gotcha” , Los Marcelos Ferial ” Quando calienda el sol” Domenico Modugno con ” Notte di luna calante”, Fausto Leali con ” A chi”, Boney M con ” Gutta Go Home”, Tony Renis ” Quando, quando”, I Ribelli con ”Pugni Chiusi”, Adriano Celentano con ” Il ragazzo della via Gluck” , Fred Bongusto con ‘Frida’, Pino Donaggio con ” Io che non vivo” , Helmut Zacharias con Ballade Irlandaise, Pat Boone con ” I Almost lost My Mind” , Stevie Wonder con ”Il sole di tutti’ e tanti altri… Ma la serata,nella loro casa, non può che chiudere con Roberta sotto la luna e le note del piano che salutano due stelle nella notte di Matera. Peppino…due coppe di Champagne. E non saranno le ultime , vero vecchio Seeburg?