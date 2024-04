Due ‘’ branchi ‘’ scouts gemellati in tour nei Sassi

Lupetti e non solo… dai denti aguzzi e pronti a divertirsi nel solco degli insegnamenti del fondatore Baden Powel, che ha coinvolto generazioni di ragazzi e ragazze in tutto il mondo. Ed è quello che hanno fatto, nel segno dell’amicizia i gruppi Agesci Matera 4 ( branco Sequoia) e di Laterza 2 ( branco Fiore Rosso), che hanno 55 bambini visto giocare, curiosare, ascoltare quello che dicevano loro 15 capi. E tra descrizioni degli antichi luoghi vissuti dall’uomo c’è stato spazio per attività di sano e goliardico divertimento, con i ragazzi a condurre e a mimare ‘’carriole’’ umane.



Velocissimi,a volte impacciati, ma ci sta nel cantiere dell’amicizia per darsi appuntamento nella città Laertina, che ha fatto parte della contea di Matera e insieme fino al XVII secolo nella Terra d’Otranto. Rapporti tra città del comprensorio murgiano, da Gravina ad Altamura, da Montescaglioso a Ginosa continuano a essere stretti.Naturalmente i piccoli scout hanno condiviso la partecipazione alla Santa Messa nella chiesa di San Pietro Caveoso e poi il pranzo. A presto e con il rituali saluto dei branchi, con il segno distintivo delle dita della mano.