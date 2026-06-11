Dua Lipa e Callum Turner innamorati tra i luoghi di Coppola e Tornatore

Dalla Sicilia alla Basilicata. Prima la terra di Giuseppe Tornatore, tra Palermo e Bagheria, per un matrimonio da favola; poi la terra di Francis Ford Coppola, tra Bernalda e Matera, per una luna di miele dal sapore cinematografico.

È la storia nella storia della coppia del momento, Dua Lipa e Callum Turner, convolati a nozze il 7 giugno con una cerimonia blindata e ricca di ospiti vip tra Palermo e Bagheria. Oggi i due sono stati avvistati a Matera, dopo essere stati fotografati a Bernalda (foto Gianluigi Laguardia), davanti a Palazzo Margherita, l’esclusivo hotel di proprietà del regista italo-americano che ha segnato la storia del cinema mondiale con Il Padrino.

Foto TRM NetWork/Sassilive

Quasi fossero protagonisti di un lungo red carpet che attraversa il Mediterraneo, la pop star e l’attore britannico, che secondo i rumors potrebbe essere il prossimo James Bond 007, stanno vivendo il territorio “Come in un film”. Il loro film.

C’è qualcosa di cinematografico nell’immagine dei due novelli sposi che passeggiano tra i Sassi di Matera, lei con un paio di infradito dal tacco sottile, decisamente poco pratiche per le antiche stradine di chianche bianche, freschi di nozze e immersi nell’atmosfera sospesa nel tempo di uno dei luoghi più evocativi del mondo. Come se un regista invisibile avesse deciso di girare l’ennesima pellicola su questo straordinario palcoscenico naturale.

È quasi un cerchio che si chiude, in un intreccio sottile che affascinerebbe qualsiasi cinefilo. Se Coppola ha legato per sempre la Sicilia all’immaginario della famiglia Corleone, Giuseppe Tornatore ha scelto Matera per alcune scene di uno dei suoi film più intensi, L’Uomo delle Stelle (1995), con Sergio Castellitto nei panni di un sedicente talent scout che attraversa il Sud promettendo fama e futuro a chi vive di sogni.

La scelta di Matera non fu casuale. Tornatore, nato proprio a Bagheria, la stessa città che oggi fa da sfondo alle cronache rosa della coppia pop più seguita del momento, ha sempre avuto un’attenzione speciale per i luoghi capaci di raccontare storie ancora prima dei personaggi. E Matera, con il suo paesaggio antico e senza tempo, parlava perfettamente la lingua cinematografica che il regista cercava. Così, forse senza nemmeno rendersene conto, Dua Lipa e Callum Turner stanno percorrendo una sorta di mappa sentimentale del grande cinema. Prima le nozze nella terra di Tornatore e dei Corleone cinematografici, poi la luna di miele nella Basilicata di Coppola e dei Sassi che hanno incantato registi di tutto il mondo.

Un Grand Tour d’autore che unisce musica, cinema e paesaggio e che conferma ancora una volta come il Sud Italia continui a esercitare un fascino irresistibile sulle star internazionali. Perché tra Bagheria, Bernalda e Matera non ci sono soltanto luoghi da visitare, ma scenari da vivere. E, qualche volta, da trasformare nel set perfetto della propria storia d’amore o… in pellicole da Oscar.