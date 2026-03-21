Drop4Peace, collettivo di docenti materani che parlerà con i podcast. Il primo per la giornata dell’acqua.

“Drop4Peace” si presenta con una nota come “un insolito collettivo di docenti materani che crede nel Potere della Parola per scuotere le coscienze assopite. Nei loro “blitz creativi” gli autori non ci metteranno la “faccia”, ma saranno “Voce”! Perché è tempo di parlare e non solo mostrarsi, è tempo di lottare per le proprie idee, per quei diritti umani sempre più calpestati dalle dilaganti discriminazioni, per quei valori morali rinnegati dalle nuove dittature mascherate da democrazie. I podcast di Drop4Peace parleranno così al cuore di ciascuno di noi: saranno la voce di un’anima ferita e incatenata, che desidera ritrovare la propria umanità!

Il primo podcast (che per l’occasione dà anche il nome al collettivo) è dedicato alla Giornata Mondiale dell’Acqua: un dono di Madre Natura, che gli esseri umani sfruttano in modo irrispettoso, un Diritto negato soprattutto a chi è in difficoltà. Il desiderio di sentirsi ancora un po’ alunni ha spinto gli autori a proporre una lettura diversa della realtà, riscoprendo il loro “sguardo bambino”. Come dimenticare, infatti, le vergognose immagini dei bambini di Gaza che bevono l’acqua delle pozzanghere, che non hanno saputo fermare la crudele disumanità della guerra! Eppure in passato si era più umani: un tempo nei Sassi di Matera si condivideva acqua e pane….” ECCOLO:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.