Droga,tirapugni ed esercizi pubblici nei controlli della Polizia a Matera

Quando i controlli sono periodici, come usa fare la Polizia di Stato, con l’obiettivo di prevenire il verificarsi di reati i risconti arrivano. A cominciare dal sequestro di sostanze stupefacenti, passando per i controlli negli esercizi pubblici sanzionati- in questi casi- insieme ad una attività svolta con personale della Polizia locale e dell’azienda sanitaria. E qualcuno è stato pizzicato , con inevitabile sequestro, anche di tirapugni e cazzottiera. Strumenti da uso improprio e che fanno riflettere.Una persona è stata denunciata per porto abusivo di darmi. Altre tre segnalate al Prefetto per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale. Due i titolari di esercizi sanzionati.

IL COMUNICATO DELLA QUESTURA

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Matera ha svolto in città servizi straordinari di controllo del territorio, al termine dei quali sono state identificate 35 persone, sono stati rinvenute e sequestrate diverse dosi di marijuana e hashish, un tirapugni e una cazzottiera. Una persona è stata denunciata per porto abusivo di armi e altre tre sono state segnalate in via amministrativa al Prefetto per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Sono stati inoltre controllati alcuni esercizi pubblici, due dei quali sono stati sanzionati per violazioni delle norme riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande.

L’attività è stata svolta da Agenti della Squadra Mobile unitamente a operatori della Polizia Locale e dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

In merito alla persona denunciata, si rappresenta che gli accertamenti vanno intesi, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale