Droga, un arresto e una denuncia della Polizia a Policoro

A unirli il possesso di cocaina, che la Polizia di Stato ha trovato in loro in possesso dopo perquisizioni domiciliari. Così un uomo di 53 anni di Policoro è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Matera, perché trovato in possesso di 32 grammi di sostanza stupefacente , di denaro contante e di un bilancino di precisione. Un altro di 44 anni è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato, ma con un quantitativo di 4 grammi di droga. Entrambi erano stati notati in un bar in compagnia di altre persone.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Contrasto allo spaccio di stupefacenti: la Polizia di Stato di Matera arresta un 53enne e denuncia un 44enne

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera, nel corso di mirati servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, svolti nel comune di Policoro, ha arrestato un 53enne e denunciato in stato di libertà un 44enne, entrambi del posto.

L’attività della Squadra Mobile, coadiuvata dagli agenti del Commissariato di Policoro, trae origine da un controllo effettuato nei confronti dei due uomini, notati dagli investigatori all’interno di un bar, in compagnia di altre persone. Dopo essere usciti dal locale, il loro atteggiamento ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di procedere ad approfondimenti.

Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno consentito di rinvenire nella disponibilità del 53enne 32 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento della droga e denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, tratto in arresto, su disposizione dell’A.G. è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari.

Il 44enne è stato, invece, trovato in possesso di 4 grammi circa di cocaina e di un bilancino di precisione; nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente.