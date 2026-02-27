Droga. Inseguimento Polizia sulla Basentana. Un arresto e una denuncia

Non hanno fatto molta strada e alla fine, dopo un inseguimento in auto sulla ” Basentana” la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni (posto poi ai domiciliari) e denunciato a piede libero, un altro di 33, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Durante la perquisizione, all’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti 50 grammi di hascisc, quattro grammi di eroina e 12 grammi di cocaina. L’inseguimento cominciato in territorio di Pisticci, dove opera il Commissariato, e terminato in una piazzola di sosta nel comprensorio di Bernalda.



Contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti sulla SS 407 Basentana: la Polizia di Stato arresta un 40enne e denuncia un 33enne per spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un 40enne per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e ha deferito, a piede libero, un 33enne per lo stesso reato.

Nell’ambito di servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Pisticci notavano, lungo la SS 407 Basentana, in direzione Potenza, un’auto che procedeva a velocità elevata. Immediatamente, i poliziotti, insospettiti dall’andatura del mezzo, decidevano di seguirlo per sottoporlo a controllo.

L’autovettura veniva fermata al km 99 +800 della SS 407 Basentana, nei pressi di un’area di sosta ricadente nel territorio di Bernalda (MT). I due uomini a bordo, alla vista degli agenti, provavano, in un primo momento, ad accampare scuse per non essere sottoposti al controllo e, subito dopo, mostravano agitazione e insofferenza.

Pertanto, gli operanti, decidevano di perquisire i due uomini e il veicolo, con esito positivo. Difatti, all’interno di un sacchetto di plastica nella disponibilità del 40enne, veniva rinvenuta sostanza stupefacente di diversa tipologia (gr. 50 hashish; gr. 4 eroina; gr. 12 cocaina) anche suddivisa in dosi da destinare subito allo spaccio.

Il 40enne veniva dichiarato in arresto e, su disposizione del magistrato di turno, veniva sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari mentre il 33enne veniva denunciato a piede libero.