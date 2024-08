Droga in auto e a casa. Polizia arresta giovane a Policoro

Non è sfuggito alla Polizia di Stato il ”comportamento” di insofferenza di un giovane di 23 anni che a un controllo, mentre alla guida di un auto, è stato sorpreso con dosi di eroina e cocaina e , successivamente, a una perquisizione domiciliare anche di hashish e marjuana. E così è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il magistrato ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Policoro, giovane arrestato dalla Polizia di Stato di Matera per droga

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un 23enne di Policoro, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. IL giovane è stato individuato nel corso di servizi congiunti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, svolti lungo la fascia jonica dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Policoro.

All’ingresso della cittadina jonica, un’auto è stata fermata per un controllo. Il conducente, solo a bordo, mostrava segni di insofferenza alle verifiche insospettendo gli operatori.

Nel veicolo sono stati ritrovati un involucro di eroina di 12 gr. circa e due dosi di cocaina del peso di circa 2 gr.

Dopo il rinvenimento, gli agenti hanno proceduto nei confronti del giovane a perquisizione domiciliare. Ciò ha consentito di ritrovare 7 gr. di marijuana e 4 gr. di hashish, suddivise in dosi, nonché strumenti idonei al confezionamento della droga.

Le sostanze stupefacenti e gli strumenti sono stati sequestrati. Dopo aver informato l’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari