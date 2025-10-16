Droga e minori. Ferrandina si interroga dopo operazione Dda

Ferrandina attonita dopo l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Potenza che ha portato alla emissione di 41 misure di custodia cautelari per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti gestiti da un giovane boss erede di una famiglia di camorra. I particolari sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa a Potenza con il procuratore capo facente funzione di Potenza, Maurizio Cardea,la procuratrice capo presso il Tribunale per i Minori, Anna Gloria Piccininni e il comandante provinciale dei Carabinieri di Matera colonnello Giovanni Russo. Le indagini erano partite dalla denuncia via social di un ragazzo minorenne, che era scappato fuori regione, per non incappare ritorsioni. In un post su Instagram aveva scritto’’ La mia morte è dovuta alla droga’’. Post intercettato da un carabiniere . Il resto è storia d’oggi.



Coinvolti due clan: i Bisogno – localizzato in Basilicata, a Ferrandina – e Zullo dell’agro nocerino-sarnese.Tra i reati contestati, l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e il tentato omicidio. Da qui le cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, 27 ai domiciliari, due restrizioni in comunità per minori e sette obblighi di dimora. Sequestrate sostanze stupefacenti, danaro e microtelefoni cellulari tra boss di ieri, detenuti in carcere, e le giovani leve lungo l’asse viario Basilicata Campania. Una inchiesta che fa riflettere su degrado, devianza, mondo social che vanno affrontati con decisione e in relazione all’abbassamento dell’età dei protagonisti.

