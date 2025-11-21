Droga, armi e munizioni. Due arresti della Polizia nel Metapontino

E’ stata una ”pesca” consistente quella che la Polizia di Stato ha effettuato sulla costa jonica, con l’arresto in flagranza di reato di due persone di 41 e 54 anni e il sequestro dopo perquisizioni di 22 chilogrammi di marjuana, munizioni e armi detenute illegalmente . Tra queste ultime una pistola Beretta con matricola abrasa e tre fucili rubati. I due uomini sono stati associati alla casa circondariale di Matera.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Policoro (MT) e Montalbano(MT): La Polizia di Stato arresta in flagranza di reato due uomini residenti in provincia. Sequestrati anche 22 kg di marijuana e armi e munizioni illegalmente detenute.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera, nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, effettuata nell’area jonico metapontina, ha arrestato due uomini, un 41enne residente a Policoro, per detenzione illegale di armi clandestine e munizioni e per ricettazione, ed un 54enne residente a Montalbano Jonico, per detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

A conclusione di mirati servizi, personale della Squadra Mobile di Matera e della S.I.S.C.O. di Potenza, supportato da quello del Commissariato di P.S. di Policoro, ha effettuato, a carico di due soggetti già noti alle Forze dell’Ordine, una serie di perquisizioni.

Nel box di pertinenza dell’abitazione del 41enne, veniva rinvenuta una pistola marca “Beretta” cal.22, con matricola abrasa, ed un centinaio di cartucce. In un altro locale, ubicato al piano superiore, venivano rinvenuti un’ altra arma clandestina e un fucile da caccia cal.12, risultato provento di furto. Inoltre, in un casolare di campagna, sempre nella disponibilità dell’uomo, venivano rinvenuti altri due fucili, anche questi risultati rubati.

L’altro uomo, il 54enne di Montalbano, provava ad eludere il controllo, indicando agli operanti un terreno confinante con il suo. Il tentativo, però, risultava vano in quanto gli agenti individuavano facilmente il casolare, ubicato nel terreno di sua proprietà, guidati dal forte odore di sostanza stupefacente.

All’interno dell’ edificio, custoditi all’interno di due bustoni in cellophane trasparente, venivano, infatti, recuperati 22 kg di marijuana.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due uomini sono stati sono stati associati alla locale Casa Circondariale.