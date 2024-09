Droga a Montalbano. Carabinieri arrestano coppia, anche con il ”fiuto” di Nerone

Il nome dell’imperatore romano, con la fama di incendiario e di altre amenità, non c’entra con l’operazione di contrasto al traffico e consumo di sostanze stupefacenti condotta dall’Arma dei carabinieri nel Metapontino. Ma questa volta serve a sottolineare il contributo dato un cane del centro cinofili di Tito ( Potenza) nel rintracciare dosi di droga, che hanno consentito ai militari di arrestare una coppia di Montalbano Jonico ( Matera) e di sequestrare vari quantitativi di eroina, hashish, cocaina e metadone. Dosi per il mercato locale, a conferma di un mercato che non conosce crisi. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Matera, mentre la donna- evasa dai domiciliari- è in stato di detenzione a Lecce.



MONTALBANO JONICO: ARRESTATI 2 PRESUNTI SPACCIATORI NELL’AMBITO DI CONTROLLI STRAORDINARI PER CONTRASTARE LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

I Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno svolto dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, specie nei luoghi di ritrovo dei giovani, tra cui anche minorenni.

Le pattuglie dell’Arma impegnate nella specifica attività, anche attraverso posti di controllo dislocati lungo le vie del centro dei 9 comuni ricadenti nel territorio della Compagnia (Policoro, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Nova Siri, Rotondella, Valsinni, Colobraro, Tursi e San Giorgio Lucano), hanno effettuato numerose verifiche sui conducenti di auto e nei luoghi di aggregazione di giovani.

Nell’ambito di tali servizi, a Scanzano Jonico, i Carabinieri della Stazione di Policoro notavano un viavai di alcuni giovani, alcuni dei quali assuntori di sostanze stupefacenti, presso l’abitazione di una coppia, un 34enne del luogo e una 37enne di Montalbano Jonico, entrambi noti alle forze dell’ordine. Acquisiti gli elementi informativi congiuntamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Policoro, ed avuto il supporto di un’unità cinofila dei Carabinieri di Tito, nel corso di un apposito servizio antidroga, i militari sorprendevano l’uomo cedere un involucro in cellophane ad un giovane. L’immediato controllo sull’acquirente permetteva di accertare che l’involucro conteneva due grammi di eroina. Nel corso della conseguente perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione della coppia, grazie al fiuto del cane “Nerone”, veniva rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo eroina pari a 44 grammi, 288 grammi di hashish, e del metadone, oltre a materiale per la pesatura ed il confezionamento. L’uomo, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, veniva tradotto presso la Casa Circondariale della Città dei Sassi, mentre la donna veniva sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Matera. Nel corso della serata, però, già al primo controllo effettuato dai Carabinieri presso il luogo di detenzione domiciliare, si accertava che la donna era evasa. Le immediate ricerche permettevano, dopo qualche ora, di localizzarla in un’abitazione di Montalbano Jonico. A seguito di ulteriore perquisizione personale e domiciliare, venivano sequestrati un grammo di cocaina allo stato polveroso e tre grammi disciolti. La sostanza stupefacente veniva sequestrata. L’arrestata, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, veniva tradotta presso la Casa Circondariale di Lecce.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, dopo aver convalidato l’arresto della coppia, concordando con l’impianto accusatorio, disponeva la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari, e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Il risultato conseguito è frutto della continua e metodica attività di vigilanza e controllo condotta dai reparti dipendenti della Compagnia Carabinieri di Policoro, coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera, per prevenire e contrastare le varie forme di illegalità, anche nelle aree a bassa densità di popolazione ma comunque interessate da fenomeni diffusi come, nel caso specifico, lo spaccio e il consumo di droghe.