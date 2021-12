“Dove si trovano gli Angeli?” è il tema dell’edizione 2021 del concorso nazionale di disegno, riservato ai bambini da 6 a 12 anni.

Ad organizzare la 2° edizione del Concorso Natale è… come lo scorso anno, l’Associazione “Il nome è…” presieduta dal vulcanico Giuseppe D’Onghia, con la collaborazione dei partner Professionecasa di Talsano (TA), B&B Palazzo della Torre di Peschici (FG), Antonio DellisantiEditore e la collaborazione di tutti i sostenitori.

«Voltaire diceva che “nessuno sa con precisione dove si trovino gli angeli, se nell’aria, nel vuoto, o nei pianeti”. È invece risaputo che bambini e angeli siano intimamente connessi tra di loro – ad affermarlo con convinzione è il Presidente dell’APS, che continua- Bambini e angeligiocano spesso insieme, sono gli amici immaginari con cui gli uomini del futuro parlano. Quindi chi meglio dei bambini può disegnare un angelo?».

La partecipazione al concorso prevede la creazione di un disegno realizzato con qualsiasi tecnica artistica (a matita, a colori, acquerello, tempera, con i pennarelli…), su un foglio da disegno in formato A/4 e che interpreti, in modo personale, il tema degli “Angeli”.



Tutti i dettagli relativi alla partecipazione, sono indicati nel Bando e nel Regolamento pubblicati sul sito dell’associazione: http://www.ilnomee.it

A giudicare i disegni ci sarà una giuria di qualità presieduta dall’artista Francesco Russo, dalla restauratrice romagnola Elena de Benedictis e da Lara Lamberti, esperta di arte emozionale.

La commissione visionerà tutti i lavori e a insindacabile giudizio assegnerà i seguenti premi:

il 1° classificato si aggiudicherà una bicicletta e un soggiorno gratuito, per lui e per i suoi genitori,presso il B&B Palazzo della Torre di Peschici)

Il 2° e 3° classificato riceveranno un cofanetto di libri.

C’è tempo fino al 31 dicembre per partecipare al concorso.

La premiazione si terrà in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione il 5 gennaio a partire dalle 17.

L’Associazione di Promozione Sociale Il Nome è…, nasce per dare un aiuto concreto a bambini e ragazzi di Tarantoin difficoltà, tutto senza alcuno scopo di lucro.

Per sostenere le attività dell’Associazione Il nome é…è possibile fare delle donazioni libere o destinare il 5×1000 nella prossima dichiarazione dei redditi.Occorre solo firmare nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…” e indicare il codice fiscale dell’Associazione Il nome è: 90253640735. Una scelta consapevole che fa del bene agli altri.

Info:



https://www.facebook.com/associazioneilnomee