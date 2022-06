Dov’è finita la ”colonia” dei gatti di via Ridola?

A chiederselo è la sezione APPeppino e con tanto di post sui social con questi, ipotesi, interrogativi rivolti al sindaco di Matera, Domenico Bennardi, citando un impegno preso in campagna elettorale sulle colone feline. Quella colonia di gatti, di diverse dimensioni e colori, era curata e coccolata dalla gente del luogo come avevamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/ambiente/con-i-gatti-non-si-perde-mai-tempo-in-via-ridola-per-esempio/ . Il sedile dove erano soliti sostare è vuoto, con scodelle e giacigli a testimoniare la loro assenza. Dove sono finiti? Possibile che abbiano deciso di andarsene? Rapiti? Soppressi? Booh. Pino ” APPeppino” Siggillino continua ad arrovellarsi il cervello, ma senza trovare una spiegazione. Lo ha chiesto ad appassionati, etologi, veterinari, animalisti, ambientalisti, appassionati degli affettuosi felini. Ne parla con tanti con Eustachio e Antonio, nella foto, ma non se ne viene a capo. Nemmeno la tradizione aiuta ricordando la favola della gatta della nonna ” La jott d’ mammaronn, nzich r(i)r e nzich chiongj”. E in via Ridola ci sono rammarico e dubbi. Tanti. Niente fusa e miagolii e catena alimentare interrotta. I felini, del resto, erano paladini della lotta contro cavallette, uccelli, ragni, topi. Scomparsi anche loro? Ni. A meno che la colonia dei gatti non ritorni..,