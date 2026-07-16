Dove andare, cosa vedere? C’è ”Basilicata” la guida dell’Apt 2026

E il formato cartaceo degli eventi consultabili on line sul sito dell’Azienda di promozione turistica della Basilicata, da tenere a portata di mano, per scegliere cosa fare nella nostra regione durante l’estate. L’abbiamo trovato nella cassetta postale,insieme agli immancabili dépliant pubblicitari dei supermercati. Evitate,peranto, di cestinarlo e del resto è riconoscibile per una grafica accattivante con i colori della nostra terra e un sommario davvero utile che spazia dai luoghi per l’Avventura nella natura, agli eventi di diversa tipologia (concerti, sagre, sport, cultura ecce) a Matera, Potenza, Maratea e nei comprensori del Vulture Alto Bradano, Lagonegrese.Pollino, Val d’Agri, Metapontino e Collina materana.



E poi gli attrattori. Ce ne sono 12: il planetario osservatorio di Anzi, Casa Noha e le serate del Fai a Matera, L’estate di Isabella a Valsinni, il Teatro dei Calanchi a Pisticci, la Città dell’Utopia a Campomaggiore, il ‘Sogno di una notte a quel paese…’a Colobraro, Il volo dell’Angelo a Castelmezzano e a Pietrapertosa,l’osservatorio gastronomico di Castelgrande,il Parco museale scenografico e museo emozionale nel paese fantasma di Craco,il parco storico rurale, ambientale della Basilicata a Brindisi di montagna,il ponte tibetano di Castelsaraceno e quello ”alla luna” di Sasso di Castalda.



Tante opportunità per visitare i nostri centri, le loro bellezze e i sapori della buona tavola. Un patrimonio vivo, del programma Basilicata Motherland” come riporta nell’ultima di copertina la pubblicazione, per scegliere l’itinerario che fa per te su basilicataturistica.it. Un suggerimento,infine, che giriamo alla dinamica direttrice generale dell’Apt Margherita Sarli. La pubblicazione potrebbe essere distribuita, in un formato ridotto oltre che nelle sedi dell’Apt, anche in agenzie viaggi.

