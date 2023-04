Dosso in via Don Sturzo aumenta sicurezza

Prima o poi dovevano arrivare, dopo il continuo verificarsi di incidenti con investimento di pedoni o brusche frenate, che li hanno evitati per un pelo.E così da un paio di giorni in via don Luigi Sturzo, a Matera, all’altezza della stazione dei bus extraregionali, l’Amministrazione comunale ha installato una efficace striscia di dossi artificiali. Le auto rallentano e i pedoni possono attraversare, ma sempre con la dovuta attenzione, da una parte all’altra. Una esperienza positiva che ha dato risultato anche in altre zone della città e, da quanto, ne sappiamo seguiranno interventi simili. Ma servono anche campagne di educazione stradale e, laddove, non si arriva la presenza di pattuglie serve ad allertare i patiti della accelerazione a tavoletta. Ma in via Don Sturzo i viaggiatori attendono che sia disponibile il fabbricato per sale di aspetto, biglietteria e servizi. Pare manchino i dettagli…Attendiamo cerimonia di inaugurazione.