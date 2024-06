Dossier raduno alpini pronto. E ora tocca anche a San Maurizio…

Impegno e tanta voglia di portare al Sud, in Basilicata, c’è…e sarebbe la prima volta dopo l’esperienza del 1993 a Bari, per le penne nere saranno nella Città dei Sassi, nelle varie località di una regione che ha monti, alpeggi da fare invidia ad altre realtà. Ma ora tocca anche al Santo Protettore degli Alpini, San Maurizio, dare una mano…per superare la sfida con altre città candidate come Genova e Brescia. E la conferenza stampa di Matera, convocata in Municipio, ha confermato che si stanno facendo le cose per bene. Con le lettere di intenti delle Regioni Basilicata e Puglia, gli ordini del giorno dei Comuni a cominciare da quello di Matera è stato attivato l’iter a sostegno del dossier di candidatura per ospitare a Matera, nel maggio 2026, il 97° raduno nazionale degli Alpini . L’esame della candidatura passerà ora al vaglio del Consiglio nazionale degli Alpini, che esaminerà e verificherà i contenuti delle proposte avanzate oltre che da Matera, Genova e Brescia.



Il percorso di candidatura, portato avanti dall’associazione nazionale alpini di Puglia e Basilicata, che comprende la sezione organizzatrice di Matera, prevede eventuali richieste di chiarimenti,risposte, sui programmi presentati.E’ prevista in proposito la visita della commissione nazionale eventi dell’Ana che interloquirà con gli Enti locali ,a conferma di quanto espresso nel dossier, ed effettuerà sopralluoghi per avere contezza della fattibilità del raduno. In autunno a Milano la scelta sulla città candidata per il raduno degli alpini 2026. Per la Basilicata sarebbe la prima volte del raduno degli alpini, che coinvolgere l’intera regione. Sarebbero in media 300.000 gli alpini che raggiungerebbero la nostra regione per l’evento con un ritorno economico sul piano turistico. Pieno appoggio all’iniziativa è venuto, via web, dal capo di gabinetto della Regione Basilicata Michele Busciolano, con un impegno a superare alcuni aspetti organizzativi come la disponibilità di una società di promozione dell’evento(non presente nello Statuto regionale) e dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha garantito tutto quanto potrà occorrere sul piano logistico e organizzativo, compresa Puglia Promozione. Tanto impegno da parte del Sindaco Domenico Bennardi, da Vito Giasi, e il vicepresidente della sezione Bari Puglia e Basilicata, Francesco Berardengo, da Michele Vico responsabile eventi del gruppo di Matera e dal presidente della sezione Ana di Puglia e Basilicata Michele Rubino. Mesi impegnativi. Ma la sfida è lanciata con l’impegno di tutti. Anche di San Maurizio…