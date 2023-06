Dossi rallentatori bene. E le ambulanze ?

Senz’altro i dossi rallentatori installati un po’ ovunque a Matera sono un deterrente per contenere la velocità e i rischi di incidenti. Ma resta il problema dei mezzi di soccorso, come le autoambulanze, che hanno una percorso obbligato e senza ostacoli ( via Nazionale- Via Annunziatella- via Lucana) per raggiungere l’ospedale. Non hanno corsie preferenziali e devono azionare la sirena perchè i veicoli le lascino passare e raggiungere l’ospedale. Non si possono perdere minuti preziosi dai quali dipende la vita di una persona. Concetto, quello del tempo, che vale quando si devono raggiungere le abitazioni delle persone da soccorrere…e i dossi inducono a rallentare, per evitare danni al mezzo e ai trasportati. Problema non di poco conto, segnalato nel corso di trasmissione di tv di attualità e cronaca, che hanno denunciato inconvenienti e denunce, contenziosi aperti da familiari di cittadini , preceduti dal commento ” Se i soccorsi fossero arrivati in tempo …” E qui la citazione dell’articolo 179, comma 5 del regolamento del codice della strada. ” I dossi artificiali- recita- possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati. Possono esssere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso e pronto intervento”. Resta il problema segnalato prima. E meno che i mezzi di soccorso non saranno soggetti all’obbligo dei 30 all’ora…Questione aperta, che induce a riflessioni.