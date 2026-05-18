La foto è relativa a via Dante, laddove era un attraversamento pedonale con componenti in gomma, e segna l’avvio dei lavori per realizzare nello stesso posto dossi in cemento,https://giornalemio.it/cronaca/fragasso-nuovi-dossiin-asfalto-a-matera-appaltati-i-lavori/ , come aveva annunciato nei giorni scorsi l’assessore comunale alla mobilità Daniele Fragasso.Seguirà la posa in opera con un comprensibile rallentamento del traffico nei cantieri. Un po’ di pazienza…
Dossi. Prime rimozioni di quelli danneggiati
La foto è relativa a via Dante, laddove era un attraversamento pedonale con componenti in gomma, e segna l’avvio dei lavori per realizzare nello stesso posto dossi in cemento,https://giornalemio.it/cronaca/fragasso-nuovi-dossiin-asfalto-a-matera-appaltati-i-lavori/ , come aveva annunciato nei giorni scorsi l’assessore comunale alla mobilità Daniele Fragasso.Seguirà la posa in opera con un comprensibile rallentamento del traffico nei cantieri. Un po’ di pazienza…