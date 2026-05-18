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Cronaca

Dossi. Prime rimozioni di quelli danneggiati

Franco Martina
Di Franco Martina

La foto è relativa a via Dante, laddove era un attraversamento pedonale con componenti in gomma, e segna l’avvio dei lavori per realizzare nello stesso posto dossi in cemento,https://giornalemio.it/cronaca/fragasso-nuovi-dossiin-asfalto-a-matera-appaltati-i-lavori/ , come aveva annunciato nei giorni scorsi l’assessore comunale alla mobilità Daniele Fragasso.Seguirà la posa in opera con un comprensibile rallentamento del traffico nei cantieri. Un po’ di pazienza…

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