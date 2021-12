Alla fine una scelta radicale andava fatta, visto il susseguirsi di rischi di incidenti lungo via Gravina . Con alcuni pedoni in attraversamento protesi a guardare il risultato del ”gratta e vinci” o sintonizzati sul telefonino e conduttori di veicoli pressati dalla velocità per superare i rallentamenti di quanti…sono intenti a guardare cosa accadeva ai lati della strada. E così sono comparsi i dossi artificiali, poco prima del ponte con gli svincoli di immissione e uscita dalla ss 7 -Ferrandina-Matera e più avanti dove si svolta per immettersi al rione Serra Rifusa . Il cambiamento si vede e la prudenza è cresciuta. Non sappiamo se Comando Polizia Municipale e Assessorato alla Mobilità interverranno in altre zone della città, ma non sarebbe male lo si facesse a ridosso di incroci e curve – ribattezzate ”del carrozziere”- dove brusche frenate e tamponamenti sono frequenti. L’incrocio tra via Cererie e via Marconi per esempio…e la provinciale Matera- Gravina all’ingresso di Borgo Picciano A guidano la ”classifica” degli interventi da fare.