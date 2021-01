Tutto è bene quel che finisce bene, ripete un antico detto popolare . E così è stato per la giovane Doriana Festa che è tornata a casa, dalla quale si era allontanata martedì scorso. Era rimasta a Matera. Tutto risolto. A riconoscerla un cittadino che avrà memorizzato i suoi lineamenti dopo la richiesta di collaborazione, per rintracciarla, avanzata dalla Polizia. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 gennaio, la segnalazione del ritrovamento e la chiamata ai Carabinieri, intervenuti inizialmente, e poi la Polizia e quindi il ritorno in famiglia. Sta bene. Ed è quello che conta.