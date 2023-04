Doria: 25 aprile sempre, citando art. 41 Costituzione

Contro ogni tentativo di smemoratezza, subdola, palese o ipocrita che porta a dimenticare o a negare l’evidenza sul perché e sulla data del 25 aprile, giorno dalla Liberazione dal nazifascismo, ad opera di partigiani e con il sostegno degli alleati in una Italia allo sbando, che veniva dopo un ventennio liberticida e con gli effetti negativi da fronti di guerra fallimentari. Pasquale Doria, che si nutre di pane, storia, cultura e politica, va al nocciolo della questione e cita la Costituzione, soffermandosi sull’articolo 41 e su altri che – ahinoi- continuano a restare spesso sulla Carta. Così non va. Non si può continuare a considerarla come una ‘’ bella cosa’’ citando Pietro Calamandrei e altri padri e madri costituenti. Servono fatti e percorsi conseguenziali. Doria, comunque, nell’invitare a rinnovare la memoria, è ottimista e auspica che il prossimo ‘’25 aprile’’ sarà bellissimo. Dipenderà da chi ci rappresenta, nonostante abbia giurato sulla Costituzione, e da quanto ciascuno di noi vorrà fare per attuarla e difenderla, a cominciare dal progetto di autonomia differenziata.



MA IL PROSSIMO

25 APRILE

SARÀ BELLISSIMO

Il 25 aprile è un giorno di LIBERAZIONE che indubbiamente ci accomuna. Molti lo vivono così, è un bene e spero che continui a riscaldare i nostri cuori ancora a lungo. Ma non bisogna fare finta di non saperlo, che la RESISTENZA non è finita, che è ancora in corso, anzi, è forse questa la vigilia di un ennesimo, necessario e nuovo inizio, faticosissimo.

Non è una dinamica che parte adesso, condizionata banalmente dalle contingenze politiche del momento. Viene, in realtà, da lontano, eppure, confido vivamente che il cammino prosegua con lucidità e passione crescenti. Lo sostengo per una ragione precisa, perché facciamo fatica ad ammetterlo, ma il prossimo 25 aprile, chissà se, come e quando riusciremo a viverlo, per la ragione che in questa complessa fase storica non possiamo davvero dirlo, o azzardare qualsiasi previsione. Siamo sicuri solo di una cosa, però, che sarà un formidabile giorno di Liberazione. Accadrà quando finalmente ci libereremo da un sistema in(visibile), perché, bisogna ammetterlo con onestà, siamo sempre meno padroni del nostro destino. Lo sappiamo che è così. Cerchiamo di fare quasi finta di niente e accade tutte le volte senza successo. Insomma, vorremmo rimuovere una consapevolezza che, per quanto mimetica, ci riguarda da vicino, tutti, singolarmente e come Paese. Mi riferisco alla nostra Patria, nei termini in cui la indicavano i partigiani, resistendo a ragion veduta. Così la intendo pure io e, anche se troppo spesso non sappiamo dare il nome giusto a quello che accade tutto intorno, non è detto che davvero non sappiamo di cosa si tratti e quanto arranchiamo in questa lunga stagione sbrigativamente liquidata come fase di transizione. Si trascina da tanto, troppo tempo e non ho più idea di cosa significhi realmente transizione… chissà, forse che a livello intuitivo, abbiamo maturato un sensato sospetto, ovvero che in tutti questi decenni siamo stati ridotti a una condizione di misero protettorato?

Non è detto che a guerra persa non potesse andare addirittura peggio e che tuttavia non possa peggiorare domani, purtroppo. Nel frattempo è il caso di ricordare, lo dico a me stesso, che resistono tanti articoli importanti della nostra Carta Costituzionale in grado di orientarci. Di più, ritengo che possano aiutarci a non arretrare. Lo credo in quanto nutro l’ambizione che diventino altrettanti baluardi per il presente e autentici lasciapassare per il futuro.

Per l’occasione non ho ripreso i soliti articoli citati nei rituali cari alle celebrazioni uguali spesso a se stesse. Non oggi. Ho preferito rileggere l’articolo 41 e seguenti, avanzatissimi. La logica è quella solida del possibile, non dell’impossibile. Ma poi, dopo essermi nutrito di tanta lungimirante capacità di definire le basi giuridiche ed economiche dello Stato, non potevo procedere oltre, dovevo interrogarmi: sono mai stati realmente applicati questi principi? Lo chiedo a beneficio di tanti amici che, per la verità, conoscono fin troppo bene la risposta. Allora, è il momento di fermarmi con un auspicio finale. In questa giornata, e ogni 25 aprile di là da venire, questa data sia vissuta responsabilmente, lo sottolineo con tutta la forza che mi è rimasta in corpo. Non abbiamo troppo da scegliere, agiamo insieme per i valori di una buona LIBERAZIONE, oggi, domani e SEMPRE. Nessuno è più schiavo di colui che crede di essere libero senza esserlo.

————————-

art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.