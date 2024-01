D’Oppido a Pesaro…ha sollecitato Sangiuliano per la Biblioteca T. Stigliani?

L’Amministrazione comunale di Matera -rappresentata dall’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido- ha partecipato, sabato scorso, alla cerimonia di inaugurazione di “Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura”, dove tra gli altri c’era, oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, con cui la stessa ha anche posato cper una foto ricordo. La domanda che nasce spontanea tra i materani impegnati in questi giorni nel presidio a difesa della esistenza in vita della Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani è: avrà l’assessora D’Oppido colto l’occasione per rappresentare all’esponente del governo la vicenda? Magari consegnandogli un dossier, una nota predisposta in precedenza? Sarebbe interessante sapere se una tale occasione così appropriata (da Capitale a Capitale della cultura) sia stata sfruttata per operare un passaggio simile, sicuramente utile alla vitale causa di questa istituzione cittadina ….o sia stata una clamorosa occasione persa. Nerlla nota che segue, diffusa dal Comune di Matera, non vi è traccia alcuna.

“La kermesse, condotta da Paolo Bonolis in diretta su Rai Tre, -si legge nel CS- si è svolta presso il Vitrifrigo Arena, con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, e di circa 8.000 spettatori. La natura della cultura con le sue molte declinazioni, è il tema e il titolo del dossier di candidatura, con cui Pesaro ha vinto sulle città concorrenti. Matera Capitale europea della cultura è stata citata nell’intervento del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, auspicando una collaborazione fra le nostre città in quest’anno da Capitale. Matera era rappresentata dall’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, che ha preso parte all’evento in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.” «Pesaro non è solo una nota e bellissima città balneare Bandiera Blu, ma anche Città creativa della musica Unesco –ha commentato D’Oppido– basti pensare al “Rossini Opera Festival”. Pesaro è anche “Città della bicicletta”, di piloti e motori, “Città che legge” e molto altro. Ha siti archeologici, uno storico festival cinematografico, unicità enogastronomiche, tecnologiche e floro-faunistiche protette, con sentieri panoramici sulle colline. Quindi, ci sono tanti punti di contatto con Matera, oltre che suggestioni dalle quali partire per creare sinergie e contaminazioni fra i nostri territori. L’anno da Capitale è un’opportunità e un valore da capitalizzare –rimarca D’Oppido– puntando su identità, storia e tradizioni locali, co-progettando con i cittadini, le imprese, le associazioni, il volontariato e i Comuni della provincia; pensando fin d’ora all’eredità che si vuole lasciare a valle di questo speciale 2024. Ringraziamo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci per l’invito –conclude D’Oppido– e per l’accoglienza che ci ha riservato assieme al vice sindaco e assessore alla Cultura e alla Bellezza Daniele Vimini. Dall’Amministrazione comunale di Matera giungano loro i nostri migliori auguri di buon lavoro e buon anno da Capitale».