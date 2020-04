C’è poco da fare. Anche se la tendenza generale va verso un contenimento del numero dei contagi da coronavirus le sorprese, ma mica tanto, sono dietro l’angolo e le strutture socio sanitarie o le residenze per anziani, disabili e via elencando si stanno dimostrando un focolaio, in alcuni casi asintomatico, dell’epidemia.

Attendiamo sviluppi in Basilicata come in altre zone del Paese dove la disponibilità dei tamponi per gli esami sta andando di pari passo, sopratutto in Lombardia,con le inchieste della Magistratura.

Al lavoro anche il laboratorio Vespesat dell’astronomo materano, Franco Vespe, con dati in progress anche sul piano internazionale. C’è un trend pessimistico e quello – commenta l’esperto maestro di scacchi- lo sta sfoggiando l’Italia. Si attende scacco al virus, ma quello è arroccato…

” Sostanzialmente – scrive Vespe. poco cambiato rispetto ad ieri.

Il numero di decessi è ancora troppo alto. Anche qui la fa da padrone la Lombardia. La simmetria della campana invece è mantenuta sottraendo i decessi della Lombardia anche se il plateau è ancora spesso. Sono dati francamente diversi da quelli riguardanti altri paesi come la Spagna che ormai sta in discesa.

C’è un modello italiano ma, francamente, non è affatto il migliore e gli altri paesi stanno seguendo il trend della Cina. C’è un trend pessimistico è quello lo sta sfoggiando l’Italia”