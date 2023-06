Dopo recente furto, rafforzate le misure di sicurezza all’ATER di Matera

A seguito del recente episodio di furto verificatosi presso la propria sede, l’ATER di Matera rende noto di aver “adottato provvedimenti significativi per garantire la sicurezza degli uffici e prevenire ulteriori atti di violenza e reati predatori ai danni delle strutture e degli operatori. Al fine di affrontare questa delicata situazione, è stato implementato un nuovo sistema di video sorveglianza, che coprirà strategicamente le aree interne ed esterne delle sedi dell’ATER di Matera. Questo sistema permetterà di monitorare costantemente i luoghi, al di fuori dell’orario di lavoro, prevenendo possibili intrusioni e individuando tempestivamente eventuali comportamenti sospetti. Inoltre, sono state rafforzate le misure di accesso agli uffici, con l’obiettivo di limitare l’ingresso esclusivamente al personale autorizzato e ai visitatori regolarmente registrati. Queste misure consentiranno di garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per gli operatori, riducendo anche il rischio di episodi di violenza.”

“La sicurezza degli ambienti è una priorità assoluta per l’ATER di Matera“, ha affermato Lucrezia Guida – Aministratore Unico dell’Ater di Matera “abbiamo adottato queste nuove misure per prevenire e contrastare gli episodi che si sono verificati di recente. Per l’ATER di Matera è fondamentale tutelare la sicurezza e il benessere dei propri dipendenti, creando un contesto in cui possano svolgere le loro attività in modo efficace e senza timori”.