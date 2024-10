Dopo le zucche le stelle….A Natale Matera in piazza con il presepe della politica.

Basta alberi di Natale in piazza Vittorio Veneto, con il contorno di dolciumi, anticipato dalla Halloween statunitense o ”notte delle zucche o dei morti viventi” , simboli estranei alla nostra cultura e spazio al presepe in scala 1:1 con tanto di stella cometa, che guardi al futuro dopo la gestione commissariale. Antonio Serravezza che preferisce pestare acqua nel mortaio di quello che è stato e forse sarà insiste su luminarie e nenie natalizi per accogliere i visitatori, per un fine d’anno che si annuncia sobrio. E allora il presepe in piazza è quello che ci vuole, visto che i rioni Sassi sono un presepe, accolgono (nel Caveoso) il presepe Vivente e hanno in cattedrale quel presepe policromo in pietra calcarea che può ispirare anche il presepe della politica, ricordando figure e figuranti del governo pentastellato e il resto del consiglio che ha investito sul numero 17 per lasciare al buio la grotta di Betlemme, il palazzo di città… Ne verrebbe fuori un presepe nel presepe, con tutte le figure di quella paradossale e inevitabile rappresentazione. Forza Antonio, in attesa che arrivi Briatore, provvedi al casting…Siamo o non siamo la città del cinema, ormai delle piccole e medie produzioni?



NATALE IN PIAZZA CON IL PRESEPE

Concittadini materani state sereni. Fra una settimana tutto sarà già dimenticato perchè tra la festa celtica di Halloween, la festa dei Santi e dei Defunti si aprirà automaticamente il grande capitolo delle festività natalizie. Sicuramente si inizierà ad alzare il volume delle domande e delle risposte: ‘chi e con chi?’. Il tema è semplice chi penserà al grande albero di Natale in Piazza Vittorio Veneto? Ci saranno le luminarie natalizie nelle vie principali della città? Ma non sarà facile trascorrere le prossime festività natalizie senza il tombolone che riguarderà il nominativo del prossimo sindaco e chi saranno prossimi candidati alla elezioni amministrative per il nostro Comune. Materani state sereni abbiamo già il Commissario Prefettizio con il supporto della terna di due Commissari che ci accompagneranno alle prossime elezioni di primavera.



Matera è già in parte pronta con il programma della XIV edizione del Presepe Vivente nei Sassi dal titolo ” Il Presepe d’Italia: luce sul futuro”.

Un titolo azzeccato perchè il vero tema che si pone il materano è come sarà il futuro della nostra Città dei Sassi? Chi sarà il prossimo Sindaco e quale sarà la sua giunta? I turisti che giungono in città non conoscono le nostre ansie e continuano ad arrivare tranquillamente ogni giorno meravigliati per la bellezza della nostra città. Noi siamo ospitali e non faremo mancare nulla a nessuno, senza dimenticare che dicembre è Natale in tutto il mondo, per tutte le razze e le religioni perchè i popoli hanno capito che il luccichio delle migliaia di luci e addobbi non sono solo la gioia per i bambini ma è un modo di far dimenticare per un momento i guai e le guerre.