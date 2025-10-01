Dopo l’appello di Confapi, tutti vogliono una sede RAI a Matera

E’ soddisfatto Massimo De Salvo (Presidente Confapi Matera) delle reazioni a sostegno dell’ appello lanciato due giorni fa per la apertura di una sede permanente della TGR RAI Basilicata a Matera. “Siamo contenti che il nostro appello sull’apertura di una sede Rai a Matera sia stato raccolto da molti, che hanno poi rilanciato l’invito sugli organi di informazione” ha scritto, infatti, in una nota, aggiungendo che “Sinora la nostra proposta è stata rilanciata dal Sindaco di Matera, dal Presidente della Provincia, dalla CISL Basilicata, dalla CNA Matera, dalla UIL Basilicata e dalla CGIL Matera. Ci auguriamo che anche altri soggetti istituzionali e portatori di interessi del territorio facciano sentire la propria voce perché i vertici RAI decidano di aprire una sede fissa a Matera”. “Crediamo, infatti, che la notorietà acquisita negli ultimi anni dalla città e dall’intera provincia, non solo meriti, ma necessiti della presenza permanente della RAI” – conclude il Presidente di Confapi. “Oltre tutto, ciò sarebbe anche un segno tangibile di inversione di quella tendenza che negli ultimi anni ha portato Matera a perdere una serie di presidi istituzionali che la hanno privata di diversi servizi pubblici fondamentali per la collettività”. A seguire le note diffuse a sostegno di questa richiesta.

Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera, chiede alla RAI l’apertura di una sede permanente della redazione regionale nella città dei Sassi

“La RAI preveda l’apertura a Matera di una sede permanente della redazione regionale.

La richiesta arriva dal Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, fermamente convinto “che Matera, centro di una provincia vitale e in continua crescita nonché prossima Capitale della Cultura e del Dialogo del Mediterraneo e, nel 2019, Capitale Europea della Cultura, necessiti di un presidio informativo del servizio pubblico più strutturato e continuativo.

Matera e la sua provincia sono caratterizzate da un territorio con dinamiche sociali, economiche e culturali uniche, che abbracciano anche la costa jonica, un’importante attività agricola e una domanda crescente di informazione di prossimità che la struttura attuale, concentrata esclusivamente a Potenza, fatica a coprire in modo adeguato e quotidiano.

La presenza di una sede stabile a Matera, dotata di un minimo nucleo operativo di giornalisti e tecnici, consentirebbe alla RAI di garantire una maggiore equità territoriale nell’offerta informativa regionale, di valorizzare il patrimonio culturale e turistico del materano, rafforzandone il brand a livello nazionale e internazionale, seguire con immediatezza e accuratezza le questioni infrastrutturali, sanitarie e di sviluppo che interessano oltre la popolazione.

Lungi da me la tentazione di fare del mero campanilismo: ritengo, invece, sia un passo necessario per assicurare che il servizio pubblico, finanziato da tutti i cittadini, sia effettivamente presente e capillare.

Ciò premesso, e tenuto conto che Matera ha ampiamente dimostrato la sua centralità per l’intera Basilicata, chiedo alla RAI di riconoscere questa realtà e di investire in una redazione permanente, che rappresenterebbe un segno tangibile di attenzione verso il nostro territorio e la sua gente”.

Rai, la Cisl sostiene la campagna per una sede permanete a Matera

Matera, 1° ottobre 2025 – La Cisl Basilicata esprime pieno sostegno alle sollecitazioni provenienti dal mondo istituzionale e produttivo del territorio materano per la riapertura di una sede permanente della Rai a Matera. Secondo il segretario generale Vincenzo Cavallo «la presenza di una sede stabile della TgR Basilicata nella Città dei Sassi rappresenta non solo un doveroso riconoscimento verso un territorio che ha saputo esprimere e tuttora esprime un importante protagonismo sulla scena internazionale: lo testimoniano le sempre più frequenti produzioni cinematografiche e di fiction, ma soprattutto l’esperienza di Capitale Europea della Cultura nel 2019 e quella prossima di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo nel 2026. Un territorio che, con la vicina Collina Materana e la Costa Jonica, rappresenta uno dei motori dell’economia regionale. Da tempo, come Cisl, sollecitiamo un più generale riequilibrio istituzionale contro ogni forma di centralismo e per valorizzare le molteplici peculiarità della nostra regione, valorizzazione che passa anche attraverso un rafforzamento del sistema mediale pubblico e privato che va messo nelle condizioni di assicurare una copertura capillare della realtà regionale e delle sue espressioni sociali. Per queste ragioni, il nostro auspicio è che la Rai raccolga l’appello congiunto di istituzioni e forze economiche e sociali, procedendo alla riapertura di una sede permanente a Matera, con le opportune dotazioni tecnologiche e di organico. Si tratterebbe non solo di un investimento strategico a beneficio del territorio, ma dell’espressione di quel servizio pubblico radiotelevisivo che è storicamente la ragion d’essere della Rai».

Cgil Matera: “Una sede permanente della TgR a Matera, a garanzia del servizio pubblico e dei professionisti dell’informazione locale”

La Cgil di Matera sostiene la richiesta del sindaco della Città dei Sassi, Antonio Nicoletti, per l’istituzione di un presidio permanente della TgR Basilicata a Matera. “Ciò – afferma il segretario generale Fernando Mega – non solo per garantire una più completa informazione da parte del servizio pubblico ma anche per valorizzare e agevolare il lavoro dei giornalisti e delle giornaliste e degli operatori e delle operatrici che coprono l’informazione a Matera e nei 31 comuni della provincia. Avere una sede del servizio pubblico anche nella città di Matera, oltre che nel capoluogo di regione, in una piccola realtà come la Basilicata, non può fare altro che rafforzare il rapporto del servizio pubblico con il territorio nonché i valori che sottendono l’informazione, presidio di libertà e di democrazia. Chiediamo pertanto al caporedattore della TgR Basilicata, Gennaro Cosentino, di prendere in considerazione le sollecitazioni che arrivano dal territorio e di farsi portavoce presso la direzione e gli organi amministrativi della TgR nazionale affinché anche Matera abbia la sua sede Rai permanente”.