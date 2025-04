Dopo la posa del tubo a Trasano attesa per graduale ritorno dell’acqua a Matera

Una certezza, la conclusione dei lavori per la sostituzione del tubo danneggiato, e la necessaria attesa per il sistema di distribuzione dell’acqua in città, che torni a regime con la progressione vista nella domenica delle palme. Una procedura che segue alla verifica delle analisi, al riempimento dei serbatori e alla graduale pressione idrica che sale gradualmente. Del resto la rete ha i suoi anni e occorre fare le cose per bene. Un po’ pazienza. Domani è Pasquetta. La macchina organizzativa del C.O:C ha funzionato, le autobotti sono state comunque posizionate, https://giornalemio.it/cronaca/interruzione-idrica-a-matera-dislocazione-autobotti/, i tecnici di Acquedotto lucano non si sono risparmiati e anche la comunicazione – che è stata puntuale e continua- ha contribuito ad attenuare all’allarmismi e a dare un quadro preciso della situazione

LA NOTA DI ACQUEDOTTO LUCANO

“La posa del nuovo tubo è terminata. Sono già in corso le attività per immettere nuovamente acqua in rete, con tutte le necessarie attività di controllo e sanificazione che richiederanno ancora molte ore di lavoro.

Nel frattempo, nelle case dei materani l’acqua continua a scorrere (anche se non si esclude la possibilità di qualche disagio come prudenzialmente e precauzionalmente comunicato).

Uno sforzo che tecnici e maestranze stanno profondendo da ieri pomeriggio, senza mai fermarsi, per garantire ai materani Pasqua e Pasquetta con l’acqua

Acquedotto Lucano continua a raccomandare un utilizzo attento e parsimonioso dell’acqua, nonché a seguire le notizie ufficiali per evitare inutili allarmismi.“