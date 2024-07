Dopo la morte dei due vigili di Matera Vespia( Cisl) chiede incontro e fatti

Una richiesta garbata, ferma, ma decisa, senza girare intorno alle parole quella che il segretario nazionale della Cisl Funzione pubblica, Massimo Vespia, ha inviato ai vertici del Ministero degli Interni, che rappresentane e sovrintendono ciascuno per le proprie competenze al Corpo dei Vigili del Fuoco. E nè poteva essere diversamente dopo la morte, i funerali e gli impegni assunti dal Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi a Matera, per ”ridurre le condizioni di stress” da superlavoro dei vigili e procedere a rafforzare un organico che era e resta carente. Opportuna, pertanto, è la richiesta di un incontro per passare dalle parole ai fatti al centro come in periferia: risorse certe e programmazione sulle cose da fare, visto che le tragedie- l’ultima a Napoli con il crollo di Scampia – nel nostro Paese non mancano. Quel ” e ora basta con le morte sui luoghi di lavoro” e per una ” Protezione civile che deve operare con efficienza” non devono essere solo slogan. Altrimenti morti come quelle di Giuseppe e Nicola, i due vigili del fuoco morti in servizio nell’incendio di Nova Siri, saranno state vane.



Roma, 23 luglio 2024

Al Sottosegretario di Stato

On. Emanuele PRISCO

e p.c. Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Renato FRANCESCHELLI

Al Capo del CNVVF

Ing. Carlo DELL’OPPIO

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali

Dr.ssa Renata CASTRUCCI

Oggetto: Carenze organico C.N.V.V.F. – Richiesta incontro.

Egregio Signor Sottosegretario,

la recente tragedia in cui due giovani vigili del fuoco del Comando di Matera hanno perso la vita durante un impegnativo intervento di soccorso, mette in evidenza, qualora ce ne fosse bisogno, la particolare natura di questa professione.

Ciò che è accaduto è l’ennesimo episodio in cui i servitori dello Stato che indossano la divisa dei Vigili del Fuoco con la riconosciuta professionalità, mettono a rischio la propria vita per spingersi in situazioni pericolose finalizzate a salvare la vita dei cittadini e a salvaguardare il patrimonio ambientale del Paese.

È noto come questo Sindacato, sia da tempo impegnato in prima linea sul tema della sicurezza dei la –

voratori del Corpo, facendo di questa vertenza una bandiera rivendicativa sia a livello nazionale che

europeo.

Per tale motivo chiediamo alla Politica uno scatto in avanti nelle tutele e una maggiore sensibilità nei

confronti di una professione unica e insostituibile.

Lontani da una logica di strumentalizzazione sindacale di episodi drammatici, che non appartiene alla

cultura di questa Organizzazione, dobbiamo invitare il Governo e l’Amministrazione a rispondere

con concretezza dei fatti alle richieste di attenzione rivendicata dai Vigili del Fuoco.

Serve andare oltre e urgentemente ai buoni propositi, con degli impegni formali che testimonino la

vicinanza non di circostanza, a quanti sacrificano o rischiano quotidianamente la vita nello svolgere il

proprio lavoro.

Nei prossimi giorni ci sarà un’occasione propizia per passare dalle parole ai fatti, per realizzare se

questo Governo è realmente vicino ai Vigili del Fuoco, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale dei due comparti in cui gli attuali incrementi economici previsti non raggiungono nemmeno quelli

degli altri Corpi dello Stato.

Ma non solo questo. Più che mai servono impegni concreti del Governo per affrontare le molte criticità del Corpo e tra queste l’emergenza della carenza d’organico operativo e RTP che determina inimmaginabili carichi di lavoro tra il personale in servizio.

La Scrivente si aspetta che ci sia la possibilità di un confronto serrato con la parte pubblica che tracci

un percorso concreto e coerente con le esigenze dei Vigili del Fuoco.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

(Massimo VESPIA