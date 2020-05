Dopo la pessima notizia della tarda serata di ieri del decesso dell’uomo di Bernalda ricoverato al Madonna delle Grazie di Matera (https://giornalemio.it/cronaca/deceduto-in-serata-a-matera-ricoverato-covid19-di-bernalda/), oggi una buona notizia dal quotidiano report della task force che ci informa come in Basilicata su 656 tamponi processati -sempre nella giornata di ieri- sono stati riscontrati ZERO casi positivi, per il terzo giorno consecutivo.

Una condizione non nuova, infatti, una tre giorni con zero contagi si è già ripetuta il 27-28-29 aprile scorso (https://giornalemio.it/cronaca/e-il-terzo-giorno-con-zero-positivi-in-basilicata/).

Poi, però, si è ricominciato con lo stillicidio quotidiano, persino con la vicenda dei “falsi positivi” scoperti solo al terzo tampone di verifica (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-ieri-test-ballerini-oggi-tre-nuovi-positivi/).

Tornando al comunicato della task force:

“Con questo aggiornamento i casi di contagio al momento attivi confermati in tutta la regione sono 145.

Ieri erano 152, ai quali vanno sottratte sei guarigioni e un decesso avvenuto a Bernalda.

Ai 145 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda), 210 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Padula riscontrato dal San Carlo e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 17.433 tamponi, di cui 17.032 risultati negativi.

Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 46 così suddivisi:

Azienda ospedaliera San Carlo: malattie infettive 10, terapia intensiva 0, pneumologia 6;

Ospedale Madonna delle Grazie: malattie infettive 28, terapia intensiva 1, pneumologia 1.

I lucani in isolamento domiciliare sono 99.

Il prossimo aggiornamento domani, alle ore 12,00.