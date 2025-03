Dopo il crollo a Bari della palazzina. Dov’è finito il fascolo del fabbricato?

Ne abbiamo sentito parlare, e in più occasioni, su iniziativa dell’ordine degli ingegneri della provincia di Matera e anche in relazione a quanto accadde nel gennaio 2014 con il crollo della palazzina di vico Piave che causò morti e feriti. E dopo il recente crollo a Bari, in via Carrassi, di un altro edificio,che era stato sgomberato un anno prima e in via precauzionale. Il presidente dell’ordine dei geologi della Puglia, Giovanna Amedei, insiste sui temi della sicurezza statica degli edifici con particolare riferimenti agli aspetti geologici e all’influenza dei fattori di stress. Un tema ”urbano” che fa riferimento alla difesa del suolo.Vecchia storia. Il Governo annuncia, ma nei fatti crolli, frane, dissesti di vario tipo continuano a verificarsi e con il solito punto interrogativo: ”Perchè si è costruito lì…non si doveva. E i progetti di tutela?” Aggiungiamo la rigenerazione urbana con tutto il siglario di Piani territoriali con le tante varianti sul tema. Sicurezza e buona pianificazione, tra un condono e l’altro…

L’Ordine dei Geologi della Puglia interviene sul crollo della palazzina di Bari.

“Il crollo della palazzina a Bari pone ancora una volta il problema della sicurezza statica delle nostre abitazioni, specie di quelle rientranti nei centri storici. Ovviamente trattasi di una disamina di carattere generale che non vuole entrare in eventuali indagini di carattere giuridico ma sottolineare come la componente geologica rivesta sempre il suo ruolo. La riflessione è sulla sicurezza degli edifici datati.

La palazzina, costruita circa 70 anni fa, potrebbe aver subìto il cedimento di un pilastro, seppur da poco erano iniziati i lavori di consolidamento statico a seguito di ordinanza del comune.

Il problema è proprio questo: spesso ci troviamo di fronte ad un patrimonio datato e/o storico, realizzato con fondazioni superficiali o semplicemente “poggiate” su terreno; abitazioni che, magari, non sono state adeguate alle normative sismiche vigenti ma che nel tempo potrebbero avere subìto notevoli rimaneggiamenti. Spesso anche con la realizzazione di condotte si va a rimaneggiare il terreno di base/fondale, creando possibili variazioni o ridistribuzione dei carichi oppure si possono verificare delle perdite e dilavamenti ad opera delle acque con conseguenti cedimenti differenziali, modifica degli equilibri statici e perdite di efficienza complessivi.

Ci dobbiamo ricordare che le nostre città sono cambiate, che ogni giorno subiscono stress legati al traffico, al clima, alle scosse sismiche che si possono verificare.

Ecco perché sarebbe opportuno mappare ogni città, capire lo stato di salute di ogni fabbricato, pubblico e privato, comprenderne gli interventi che necessitano per renderli efficienti specie in termini di staticità.

In fondo la casa dovrebbe essere il luogo dove ognuno si sente al sicuro ma la sicurezza richiede anche conoscenza del luogo in cui si è edificato e interventi quando la staticità è compromessa”. Lo ha affermato Giovanna Amedei, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, intervenendo a caldo sul crollo della palazzina a Bari.

Giovanna Amedei – Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia – Tel 347– 6262259.

Giuseppe Ragosta Addetto Stampa dell’Ordine dei Geologi della Puglia – Tel 392 5967459.