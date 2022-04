I giornali di gossip ne parlano tutti i giorni o quasi . La visita, del sovrano del Principato di Monaco, il principe Alberto II , è prevista per giovedì sera (programma finora top secret) nell’ambito di un tour di tre giorni che lo vedrà domani 20 aprile a Terlizzi e Trani e giovedì, oltre alla Città dei Sassi e capitale europea della Cultura, a Canosa, Poggiorsini per chiudere venerdì ad Alberobello. Un evento mondano che nella vicina Puglia è stato organizzato per bene e con gli inevitabili ritorni turistici che un arrivo del genere porta. La visita del principe Alberto tocca per prima Terlizzi, la città dei fiori, feudo dei Grimaldi dal 1532 al 1641 e con un ricco programma di accoglienza con la intitolazione di una strada ” Terlizzi sito storico dei Grimaldi”, per poi visitare la tomba di un antenato nella chiesa di Santa Maria. Nella pinacoteca ” Michele De Napoli” sarà esposta una croce d’arte legata alla figura di Onorato Grimaldi, che fu arciprete e feudatario di Terlizzi. Poi le visite ad altri centri, nel solco della storia o per visite private come quella di Matera. Tanta la curiosità, naturalmente, per un principe di un Regno che accoglie tanti vip che hanno sede nel Principato perchè le tasse sono un sogno… Quanto a Matera il filone non è stato mai esplorato, per le carenze oggettive da cultura di impresa e di cultura del territorio che ignora storia dei nobili casati del passato. Ricordiamo, comunque, per averla seguita la visita di 17 anni fa compiuta a Matera e a Montescaglioso, da Emanuele Filiberto di Savoia e dalla consorte principessa Clotilde. Eravamo in pochi…