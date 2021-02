La segnalazione fatta avant’ieri https://giornalemio.it/cronaca/rattoppi-stradali-serve-una-ripassata/ sulla ”rappezzatura” di un tratto di strada del rione Piccianello, tra via Cererie e l’incrocio con via Istria e via Marconi, ha mosso qualcosa con la spazzatura del manto per rimuovere la grana di asfalto che aveva invaso la carreggiata. Restano il ripristino della sede stradale che desta e non poche perplessità nel rispetto della uniformità della stessa. Lo si nota a occhio nudo e il contrasto si nota eccome. Al Comune di Matera l’invito a ripiegarsi sull’argomento e a verificare sul campo il ripristino di qualsiasi tipo di intervento, dopo che soggetti diversi effettuano scavi su strade e marciapiedi per diverse esigenze. Naturalmente residenti e automobilisti attendono che si completi il ripristino del manto stradale lungo l’asse via Cererie incrocio via Marconi – via Istria.